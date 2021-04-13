Сьогодні, 13 квітня, світ відзначає День рок-н-рола.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1204 — учасники 4-го хрестового походу взяли і розграбували Константинополь.

1814 — німецький математик Карл Вітте здобув ступінь доктора філософії у віці 12 років.

1870 — у Нью-Йорку відкритий знаменитий Музей мистецтв “Метрополітен”.

1923 — відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону “Уемблі”.

1928 — у Києві відбулась прем’єра фільму Олександра Довженка “Звенигора”.

1940 — розпочався другий етап депортації із західних областей України, внаслідок якого були виселені майже 320 тис. осіб.

1960 — Франція здійснила випробування ядерної бомби у пустелі Сахара.

1967 — пісня Something Stupid, записана Френком Сінатрою у дуеті зі своєю дочкою Ненсі, очолила чарт США.

1967 — у СРСР радгоспи перевели на повний госпрозрахунок.

1990 — Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за убивство в Катинському лісі (1940) кількох тисяч польських офіцерів (злочин, в якому раніше СРСР звинувачував нацистів).

1991 — гурт Londonbeat очолили американський чарт, на вершину хіт-параду забралася їхня пісня “І’ve Been Thinking About You”.

2004 — відбувся перший за 12 років після возз’єднання виступ гурту “Pixies”.

2014 — урядом України оголошено Антитерористичну операцію на сході України.

Яке сьогодні церковне свято:

13 квітня віряни вшановують пам’ять преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанського. Він помер близько 466 року. Святий славився чудесами зцілення, молитвами лікував сліпих, біснуватих, людей, які страждають водянкою.

Прикмети погоди:

Хмари проти вітру пливуть – до дощу.

Хмари низько пливуть – до похолодання.

Ясний і сонячний день – до теплого літа.

Перелітні птахи зграями злітаються – на гарну погоду навесні.

У клена і берези сік виділяється – до потепління.

Іменини відзначають власники таких імен: Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип.