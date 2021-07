Про це розповідають #Букви.

У США – День штату Делавер, День картоплі-фрі, День подяки коровам, День квасолі з сосисками, День “Йди на захід”, День вдячності за музику в перукарні, День яловичого жиру, в Аргентині – День телекомунікацій, в Чорногорії – День державності, в Казахстані – День співробітника Комітету національної безпеки.

Цей день в історії:

1728 — Данський морський офіцер на російській військово-морській службі Вітус Беринг вирушив в плавання з Камчатки на північ для відкриття протоки між Америкою і Азією.

1772 — Британський мореплавець Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід.

1837 — Королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії.

1841 — Укладення конвенції між Російською імперією, Великою Британією, Королівством Франція, Королівством Пруссія і Османською імперією про заборону військовим суднам іноземних держав входити в протоки Босфор і Дарданелли.

1897 — Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо.

1908 — У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки.

1920 — Створене товариство Червоного Хреста України.

1930 — Початок першого чемпіонату світу з футболу в Уругваї.

1939 — Френк Сінатра записав свою першу платівку з піснею From the Bottom of My Heart.

1944 — Завершення наймасштабнішої повітряно-десантної операції американсько-британських військ під час Другої світової війни — операції “Оверлорд” (висадка в Нормандії).

1944 — Початок битви під Бродами (між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС “Галичина”, та радянськими військами 1-го Українського фронту).

1949 — Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, який свідомо і добровільно вступив в лави компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви.

1964 — Китайська Народна Республіка звинуватила Хрущова у капіталістичних методах керування країною.

1973 — Виходить перший альбом гурту Queen.

Яке сьогодні церковне свято:

Православні всього світу 13 липня святкують Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів.

Прикмети погоди:

Зозуля кує – літо буде довге і тепле.

Після дощу лящ із води показує голову – до теплого вечора.

З цього дня літо котиться зимі назустріч.

Ранкова роса – до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.

Іменини сьогодні святкують Андрій, Варфоломій, Іван, Матвій, Петро, Сафон, Пилип, Хома, Яків, Маргарита, Андрій, Генріх, Ернест.