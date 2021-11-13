Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні святкують:
- День індіанського пудингу в США
- День державних бухгалтерів в Еквадорі
- День доглядальника в США
- День журналістів в Панамі
- Національний день думки в Аргентині
- Національний день освіти в Еквадорі
Цей день в історії:
1851 — уведена в дію Миколаївська залізниця.
1918 — уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в’язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав до Білої Церкви організовувати повстання.
1918 — розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади.
1918 — У Львові Українська національна рада ухвалила тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку.
1918 — Рада народних комісарів РСФРР в односторонньому порядку анулювала Берестейський мир.
1945 — у Франції Шарля де Голля обрано головою Тимчасового уряду.
1956 — Стала до ладу найбільша в Європі нова мартенівська піч № 8 на металургійному заводі ім. Ворошилова у Ворошиловську.
1971 — виведений на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса (“Марінер-9“, США).
1980 — американський космічний апарат “Вояджер-1“ передав на Землю перші фотографії Сатурна великим планом.
1994 — за результатами референдуму Швеція вступила до ЄС.
1997 — відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України (цей день вважають датою створення ЦВК України).
2007 — Європарламент дав згоду на набуття чинності угод Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію.
2015 — Терористичні акти в Парижі 13 листопада 2015.
2015 — Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій дискваліфікувала Росію — зупинила участь Всеросійської федерації легкої атлетики у всіх міжнародних змаганнях на невизначений час через систематичні зловживання допінгом.
Яке сьогодні церковне свято:
У православній церкві сьогодні вшановують пам’ять мученика Епімаха, апостола Стахія, Амплія, Урвана, Наркіса, Апелія і Арістовула, преподобного Спиридона і Никодима Печерських.
Прикмети:
- Снігур 13 листопада співати почав – невдовзі почнеться зима.
- Сонячна і ясна погода віщує поривчастий і сильний вітер найближчими днями.
- Голосно цвірінькають горобці – чекай теплої погоди, і навпаки.
Іменини святкують: Артемій, Інокентій, Всеволод, Герман, Анатолій, Трофим, Сергій, Олексій, Олександр, Роман, Кузьма й Леонід.