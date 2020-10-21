Коли: 13 листопада, 09:30 – 18:00. Де: готель Radisson Blu Hotel Kyiv, вул. Ярославів Вал, 22)/online Реєстрація: за посиланням.

Серед питань до обговорення:

Практика роботи ВАКС: змагальність чи обвинувальний уклін:

  • Практика слідчих суддів ВАКС (обрання запобіжного заходу, процедура in absentia, тощо)
  • Судове провадження по кримінальних справах (ВАКС та апеляційна палата ВАКС)

Діяльність слідчих суддів. Що пішло не так?

  •  Проблеми системи кримінальної юстиції.
  •  Повноваження щодо закінчення кримінального провадження.
  • Призначення експертиз через слідчого суддю.

Міжнародне співробітництво в кримінальному провадженні:

  •  Міжнародний розшук процедура in absentia в українському процесуальному законодавстві
  •  Різне застосування норм КПК і відповідних інструкцій судами щодо трактування поняття «міжнародний розшук»
  •  Можливості адвокатів у справах з іноземним елементом
  •  Особливості роботи з Інтерполом

Кіберзлочинність та відповідальність для компаній за неї:

  •  ІТ тероризм
  •  Витоки та продаж персональних баз даних
  • Використання персональної інформації в роботі компаній
  • Шпигунське програмне забезпечення

Детальніше про програму: за посиланням.

Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова.

Реєстрація вважається остаточно підтвердженою з моменту оплати участі у заході.

У випадку неможливості  проведення заходу офлайн через карантинні обмеження та підвищення  рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, захід буде проведено в онлайн- форматі. Різницю між вартістю участі різних типів квитків буде повернено учаснику.

За додатковою інформацією щодо заходу та можливостей партнерства звертайтесь, будь ласка, до
Секретаріату АПУ за тел.: +380 (44) 492-88-48, e-mail: [email protected] Контактна особа – Катерина Пищик.

Щодо акредитації представників ЗМІ та медіа-партнерства звертайтеся до Секретаріату АПУ за
тел.: +380 (67) 158-46-46, e-mail: [email protected] Контактна особа – Юлія Гочнаренко.