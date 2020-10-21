Асоціація правників України запрошує взяти участь у VII Всеукраїнській конференції з кримінального права та процесу, яка цього року відбудеться 13 листопада в змішаному форматі: офлайн та транслюватиметься онлайн.

Коли: 13 листопада, 09:30 – 18:00. Де: готель Radisson Blu Hotel Kyiv, вул. Ярославів Вал, 22)/online Реєстрація: за посиланням.

Серед питань до обговорення:

Практика роботи ВАКС: змагальність чи обвинувальний уклін:

Практика слідчих суддів ВАКС (обрання запобіжного заходу, процедура in absentia, тощо)

Судове провадження по кримінальних справах (ВАКС та апеляційна палата ВАКС)

Діяльність слідчих суддів. Що пішло не так?

Проблеми системи кримінальної юстиції.

Повноваження щодо закінчення кримінального провадження.

Призначення експертиз через слідчого суддю.

Міжнародне співробітництво в кримінальному провадженні:

Міжнародний розшук процедура in absentia в українському процесуальному законодавстві

Різне застосування норм КПК і відповідних інструкцій судами щодо трактування поняття «міжнародний розшук»

Можливості адвокатів у справах з іноземним елементом

Особливості роботи з Інтерполом

Кіберзлочинність та відповідальність для компаній за неї:

ІТ тероризм

Витоки та продаж персональних баз даних

Використання персональної інформації в роботі компаній

Шпигунське програмне забезпечення

Детальніше про програму: за посиланням.

Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова.

Реєстрація вважається остаточно підтвердженою з моменту оплати участі у заході.

У випадку неможливості проведення заходу офлайн через карантинні обмеження та підвищення рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, захід буде проведено в онлайн- форматі. Різницю між вартістю участі різних типів квитків буде повернено учаснику.

За додатковою інформацією щодо заходу та можливостей партнерства звертайтесь, будь ласка, до

Секретаріату АПУ за тел.: +380 (44) 492-88-48, e-mail: [email protected] Контактна особа – Катерина Пищик.

Щодо акредитації представників ЗМІ та медіа-партнерства звертайтеся до Секретаріату АПУ за

тел.: +380 (67) 158-46-46, e-mail: [email protected] Контактна особа – Юлія Гочнаренко.