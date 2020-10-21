Коли: 13 листопада, 09:30 – 18:00. Де: готель Radisson Blu Hotel Kyiv, вул. Ярославів Вал, 22)/online Реєстрація: за посиланням.
Серед питань до обговорення:
Практика роботи ВАКС: змагальність чи обвинувальний уклін:
- Практика слідчих суддів ВАКС (обрання запобіжного заходу, процедура in absentia, тощо)
- Судове провадження по кримінальних справах (ВАКС та апеляційна палата ВАКС)
Діяльність слідчих суддів. Що пішло не так?
- Проблеми системи кримінальної юстиції.
- Повноваження щодо закінчення кримінального провадження.
- Призначення експертиз через слідчого суддю.
Міжнародне співробітництво в кримінальному провадженні:
- Міжнародний розшук процедура in absentia в українському процесуальному законодавстві
- Різне застосування норм КПК і відповідних інструкцій судами щодо трактування поняття «міжнародний розшук»
- Можливості адвокатів у справах з іноземним елементом
- Особливості роботи з Інтерполом
Кіберзлочинність та відповідальність для компаній за неї:
- ІТ тероризм
- Витоки та продаж персональних баз даних
- Використання персональної інформації в роботі компаній
- Шпигунське програмне забезпечення
Детальніше про програму: за посиланням.
Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова.
Реєстрація вважається остаточно підтвердженою з моменту оплати участі у заході.
У випадку неможливості проведення заходу офлайн через карантинні обмеження та підвищення рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, захід буде проведено в онлайн- форматі. Різницю між вартістю участі різних типів квитків буде повернено учаснику.
За додатковою інформацією щодо заходу та можливостей партнерства звертайтесь, будь ласка, до
Секретаріату АПУ за тел.: +380 (44) 492-88-48, e-mail: [email protected] Контактна особа – Катерина Пищик.
Щодо акредитації представників ЗМІ та медіа-партнерства звертайтеся до Секретаріату АПУ за
тел.: +380 (67) 158-46-46, e-mail: [email protected] Контактна особа – Юлія Гочнаренко.