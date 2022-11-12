Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.
Зазначається, що фахівці не прогнозують відключень в інших областях України: “Маємо зауважити, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами”, — наголошує Укренерго і закликає свідомо ставитися до споживання електроенергії.
Нагадаємо, що 12 12 листопада обмеження застосовували у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.
ДОВІДКА: протягом повномасштабної війни військові РФ уразили понад 400 об’єктів критичної інфраструктури електро- та теплопостачання України. Водночас в уряді не виключають можливість нових ударів.
- Державне агентство з енергоефективності й енергоощадження України поділилося рекомендаціями щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.
- Росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. Ракетними обстрілами завдано ударів по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
- Для завдання масованого удару по території Україні 31 жовтня РФ витратила близько 760 млн доларів. В останній день жовтня РФ застосувала різні типи ракет і безпілотників.