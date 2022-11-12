13 листопада з 00:00 до 24:00 планові відключення застосують у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Зазначається, що фахівці не прогнозують відключень в інших областях України: “Маємо зауважити, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами”, — наголошує Укренерго і закликає свідомо ставитися до споживання електроенергії.

Нагадаємо, що 12 12 листопада обмеження застосовували у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

ДОВІДКА: протягом повномасштабної війни військові РФ уразили понад 400 об’єктів критичної інфраструктури електро- та теплопостачання України. Водночас в уряді не виключають можливість нових ударів.