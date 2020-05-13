У середу, 13 травня, в світі відзначають досить незвичні свята - День хумусу і День кульбаби. Наші предки вірили, що сьогоднішня погода визначить, яким буде літо - жарким або дощовим.

#Букви зібрали цікаві факти про сьогоднішні свята.

13 травня в США відзначають День яблучного пирога (National Apple Pie Day) і День секретаря (National Receptionists Day). У світі – Всесвітній день кульбаби, Міжнародний день хумусу. Також сьогодні День Ротума на Фіджі, День Чорноморського флоту в Росії, День святої Марії в Колумбії, День проголошення незалежності в Еквадорі.

Всесвітній день кульбаби (World Dandelion Day)

У цього свята немає особливої ​​мети або глибокого філософського посилу. Просто в цей день прийнято згадувати і звертати уваги на рослини, період цвітіння яких припадає на середину травня.

У деяких американських штатах кульбабу вирощують на спеціальних фермах. Фермери збирають листя для салатів, а квіти – для варення.

Також кульбаба, завдяки глибокому корінню, витягау воду ближче до поверхні, чим допомагає рослинам з більш дрібними корінням. Американці кажуть, що в перекладі з французького “кульбаба” (diente de lion) можна перевести як “паща лева”.

Міжнародний день хумусу (International Hummus Day)

Це свято на честь популярної єврейської закуски, приготовленої з нуту. В Україні хумус популярний серед прихильників безглютенової дієти.

Нут часто називають “турецьким горохом”, оскільки багато хто не розуміє його призначенням і намагається готувати, як крупу. В світі існує безліч сортів хумусу, які розрізняються за розміром і кольором від зеленого і світло-коричневого до темного, чорного.

Популярне вегетаріанське блюдо фалафель готують саме з хумусу з додаванням цибулі, зелені, спецій та інших інгредієнтів за смаком.

Церковні свята 13 травня

13 травня православна церква відзначає половину П’ятидесятниці. Цей день називають серединою шляху між двома важливими для християн святами – Великоднем і Трійцею.

Також в цей день вшановують пам’ять апостола Якова, сина Якова, отримання мощей святителя Микити, затворника Печерського і проводиться святкування Моздокської (Іверської) і Дубенської (Красногорської) ікон Божої Матері.

За народним календарем, 13 травня відзначається день Якова Теплого. З цього дня було заборонено свататися, тому що це вважалося поганою прикметою: “в травні женитися – все життя маятися”.

День Якова Теплого відсилає до біблійної розповіді про одного з 12 учнів Ісуса Христа – Якова. До призову Ісуса Яків займався рибальством. Згідно з переказами, яскравий епізод у його житті – перемога в суперечці з філософом-волхвом Гермогеном, після якої Гермоген і його учень Філіт навернулися в християнську віру. Вони спалили свої книги і стали творити дива ім’ям Ісуса Христа. Увірував у Христа і Йосип, що доносив на апостола Якова, а пізніше прийняв мученицьку смерть разом з ним.

Мощі апостола Якова сьогодні знаходяться в Іспанії.

Прикмети 13 травня: що не можна робити

За старим календарним стилем, день апостола Якова був останнім квітневим днем. Саме з цієї причини не рекомендувалося свататися, бо починався місяць травень. Але, при цьому, рекомендувалося готуватися до весілля, щоб відсвяткувати його в літній час.

У цей день вважали за краще не виїжджати в далеку дорогу, боячись накликати на себе неприємності. Старожили стверджували, що з цього дня на чужині бродять худі, заморені весняні хвороби, і без святої води приїжджій людині не буде від них порятунку.

На Якова Теплого прийнято вмиватися талою водою для оздоровлення та очищення душі і помислів від поганого. Особливу силу має вода з талого березневого снігу, її запасати на цілий рік і витрачали дуже економно. Сни в ніч з 12 на 13 травня можуть бути віщими і збуваються протягом 9 днів.

У цей день наші пращури ретельно стежили за погодою, бо вірили, що вона визначить те, яким буде літо.

Дощ на Якова віщує велику кількість весіль восени.

Теплий вечір і тиха зоряна ніч – до сухого вітряного літа і хорошого врожаю.

Якщо сонце зайде на чистому безхмарному небі, то літо буде вологим, сонце вигляне крізь хмари – літо буде дощове.

Якщо ввечері на небі з’являться зірки і з півдня подує теплий вітер, то буде літо тепле і грізне, родючість багата.

Чисте небо на Якова – літо буде сонячним.

З берези багато соку тече – дощів теж багато буде в літній період.

Тепла і дощова погода обіцяє хороший врожай хліба.

Південний вітер дме – буде родюче і тепле літо.

13 травня: цей день в історії

1637 – кардинал Рішельє, побоюючись ворогів, наказав закруглити кінчики кинджалів, якими нарізали м’ясо, так з’явився столовий ніж.

1783 – створено Чорноморський флот Російської імперії.

1846 – США формально оголосили війну Мексиці. Перемігши в ній, американці анексували північну частину Мексики – Каліфорнію, Аризону, Нью-Мексико і Техас.

1865 – відкрито Новоросійський університет в Одесі, нині Національний університет ім. І. І. Мечникова.

1871 – Ватикан включено в Італійське королівство, а суверенітет папи обмежено палацами Ватикану, римською лютеранською церквою і заміською папською резиденцією.

1888 – в Бразилії остаточно скасували рабство.

1927 – створено футбольний клуб “Динамо Київ”.

1950 – в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату “Формули-1”.

1958 – швейцарський вчений Жорж де Местраль запатентував свій винахід – застібку-липучку.

1992 – Верховна Рада України скасувала декларацію про незалежність Криму.

2003 – Шаолінський монастир вперше сплатив податки. Монастир отримав гроші від однієї кінематографічної компанії – за використання своєї торгової марки. Це перший дохід монастиря після того, як настоятель вирішив взятися за захист інтелектуальної власності.

Іменинники 13 травня

У цей день привітання з днем ​​янгола приймають Василь, Гнат, Максим, Микита, Яків, Климент, Єфрем, Роберт і Серватій.

В цей день також народилися такі відомі особистості:

1221 – Олександр Невський, князь Новгородський, Київський, Володимирський, полководець.

1814 – Едуард Губер, поет і перекладач, переклав на російську мову “Фауста” Гете.

1849 – Панас Мирний, український письменник.

1939 – Харві Кейтель, американський кіноактор, в списку ста кращих акторів за всю історію кінематографа.

1950 – Стіві Уандер, американський співак і композитор.

1986 – Роберт Паттінсон, англійський актор, модель.

1986 – Олександр Рибак, норвезький співак, музикант.