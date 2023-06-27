Австралійка Аріса Трю стала першою жінкою, яка здійснила 720 трюків, в тому числі два повних оберти в повітрі, на скейтборді під час участі в змаганнях Tony Hawk Vert Alert.

Джерело: CNN

“Я не можу повірити, що отримала свої перші 720!!! І перша дівчина в світі, яка отримала 7 на змаганнях”, – повідомила Аріса, перш ніж подякувати тим, хто допоміг їй досягти цього.

Її тренер Тревор Ворд зазначив:

“У Аріси дивовижне мислення та сила волі для досягнення успіху. Вітаю, Арісо, ти неймовірна”.

Трю сподівається взяти участь на Олімпійських іграх, якщо її виберуть, наступного року, де вона зможе представляти Австрію на найбільшій сцені в Парижі 2024.