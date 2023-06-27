Джерело: CNN
“Я не можу повірити, що отримала свої перші 720!!! І перша дівчина в світі, яка отримала 7 на змаганнях”, – повідомила Аріса, перш ніж подякувати тим, хто допоміг їй досягти цього.
Її тренер Тревор Ворд зазначив:
“У Аріси дивовижне мислення та сила волі для досягнення успіху. Вітаю, Арісо, ти неймовірна”.
Трю сподівається взяти участь на Олімпійських іграх, якщо її виберуть, наступного року, де вона зможе представляти Австрію на найбільшій сцені в Парижі 2024.
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