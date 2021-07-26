Сьогодні, 26 липня, 13-річна японка Момідзі Нішія увійшла в історію, завоювавши першу в історії олімпійську золоту медаль у жіночому вуличному скейтбордингу на Іграх у Токіо.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Нішія очолила юнацький подіум разом з Райсс Леал ( “срібло”) з Бразилії, якій також 13 років, і Накаяма Фуна ( “бронза”), 16 років, також японкою. Відзначається, що це наймолодший індивідуальний подіум в історії Олімпійських ігор.

Women’s Olympic #skateboarding street podium: 🇯🇵 Nishiya Momiji: 13 years old

🇧🇷 Rayssa Leal: 13 years old

🇯🇵 Nakayama Funa: 16 years old 🤯 — Olympics (@Olympics) July 26, 2021

Наймолодша Олімпійська чемпіонка – Марджорі Гестрінг, яка завоювала “золото” зі стрибків з трампліну в воду на Берлінських іграх 1936 року. На момент виступу в віці 13 років і 268 днів, вона була всього на 63 дня молодше Нішіі.

Якби Леал виграла Олімпіаду, то вона б стала наймолодшою ​​індивідуальної олімпійською чемпіонкою – дівчинці зараз 13 років і 203 дні.

Крім того, в середу, 4 серпня, також в дисципліні зі скейтбордингу виступатиме Скай Браун – скейтбордістка з Британії. Їй 13 років і 28 днів. Кокона Хіракі з Японії (12 років і 343 дні) також бере участь в тому ж змаганні.

Серед чоловіків “золото” в скейтбордингу завоював також японець – Юто Хорігоме. Срібним призером став бразилець Келвін Хіфлер. “Бронза” дісталася американцеві Джаггеру Ітону.

Скейтбординг – один з п’яти нових видів спорту, доданих до Ігор-2020.