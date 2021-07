Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Нішія очолила юнацький подіум разом з Райсс Леал ( “срібло”) з Бразилії, якій також 13 років, і Накаяма Фуна ( “бронза”), 16 років, також японкою. Відзначається, що це наймолодший індивідуальний подіум в історії Олімпійських ігор.

Women’s Olympic #skateboarding street podium:

🇯🇵 Nishiya Momiji: 13 years old

🇧🇷 Rayssa Leal: 13 years old

🇯🇵 Nakayama Funa: 16 years old

🤯

— Olympics (@Olympics) July 26, 2021