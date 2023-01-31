13-річна Корнелія Жбик, з польського міста Сянув, присвятила свій танець Україні під час виступу на танцювальному шоу You Can Dance - Nowa Generacja 2.

Відповідне відео з виступом опубліковано на YouTube-каналі Bądźmy Razem. TVP.

Корнелія Жбик родом з міста Сянув, що розташоване в північно-західній частині Польщі. Перед виступом дівчина зазначила, що присвячує свій танець Україні.

Танець називається “Неможливого не існує”. Після виступу Корнелії судді аплодували їй стоячи. Завдяки вдалому виступу та танцю, який наповнений глибоким сенсом, дівчина перейшла до наступного етапу шоу.

Варто зазначити, що Польща та її громадяни з самого початку широкомаштабного вторгнення РФ в Україну підтримали українців й продовжують це робити. Відтак, ще у липні минулого року у Польщі зібрали усю необхідну суму на придбання Bayraktar для України. Понад 200 тисяч осіб перевели 22,5 млн злотих (близько $5 млн) у межах акції “Купімо Україні Bayraktar”.

Згодом польська організація “Озброїмо Україну” розпочала збір коштів на евакуаційні гвинтокрили Mi2AM1 для транспортування поранених. А в березні 2022 року президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу українцям та захист їхніх прав як осіб, що вимушено покинули Україну на тлі російського вторгнення.