Історію родини розповіло видання “Суспільне”.
Ввечері неділі, 17 жовтня, в лікарні в Мені (Чернігівщина) лікарі прийняли пологи у 13-річної дівчини Наталії. Юна мати народила здорову дівчинку вагою 2800 г. Батьком дитини є 17-річний юнак, на ім’я Сергій. Пара досі не оформила шлюб.
Історія родини
Про стосунки 12-річної на той момент Наталії та 17-річного Сергія, що мешкають на Чернігівщині, стало відомо цього літа. Приводом для цього стала вагітність школярки.
На момент знайомства Наталія ходила до сьомого класу. Історію знайомства з Сергієм дівчина описала так:
“Я сиділа в хаті, вийшла на вулицю на лавочку в інтернет зайти, коли заходить він у двір. Я спочатку засоромилась, почервоніла, як буряк була червона”.
Як повідомляє ТСН, Сергій – племінник на цей час уже колишнього співмешканця мами Наталі.
Мати дівчини Людмила розповіла, що знала про стосунки дочки з юнаком. Переконує, що хотіла щось вдіяти, але Наталія шантажувала її: обіцяла заподіяти собі шкоду. І Людмила вирішила нічого не робити – здоров’я дочки важливіше.
Юнак почав лишатися вдома у Наталії, коли її батьки поїхали до іншого села.
“Її батьки пішли іншу хату протоплювати. Залишилися ми в одній хаті. Дід із бабою в одній кімнаті спали, ми – в іншій, але на різних ліжках”, — розповів Сергій в інтерв’ю “Суспільному”.
Наталія ж розповідає, що спершу відмовлялася від статевого акту, утім зрештою здалася під напором з боку хлопця:
“Він запропонував статевий акт. Я спочатку відмовилася, а потім погодилася. Не знаю чому”.
Навесні цього року дівчина почала погано почуватися. У школі їй порадили звернутися в лікарню для обстеження.
У медичному закладі після УЗД Наталю поставили перед фактом: вона вагітна. Термін був чималий – 10,5 тижнів.
Семикласниця хотіла зробити переривання вагітності. Однак, зробити це їй заборонив Сергій.
“Він мені дав тєвєлєй – і не схотілося ніякого аборта”, – поділилася спогадами про реакцію 17-річного батька дитини Наталія.
Медпрацівниця також переконувала дівчину не переривати вагітність – стверджувала, що після аборту дівчина вже не зможе мати дітей.
Кримінальна справа
Наталія стала на облік до гінеколога у квітні. Медики, до яких вона потрапила на прийом, звернулися до правоохоронців. Тоді ж до Сергія приїхала поліція, розповіла речниця Нацполіції області Наталії Слабеняк.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо зґвалтування неповнолітньої (ч. 4 ст. 152 ККУ).
Джерело: Суспільне
Розслідування завершили минулого місяця. Згідно з повідомленням главку, обвинувальний акт щодо Сергія вже переданий до суду. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
Родина Наталії кілька років перебуває на обліку у соцслужб. З дівчиною спілкувався психолог, він дійшов висновку, що мати дівчини не приділяла їй належної уваги – жінка сама веде специфічний спосіб життя і життя дітей її не цікавить.
Жодних підозр або звинувачень мамі Наталії, за наявними повідомленнями, не оголошували.
31-річна бабуся Людмила, гарно відгукується про роботу, проведену лікарями.
“У доньки тільки два шовчика, а так все прекрасно обійшлося!”, – ділиться враженнями від пологів дочки-підлітка молода бабуся.
21 жовтня молоду породіллю, згідно з повідомленням Менської міськради, мали виписати додому разом із новонародженою дочкою Поліною.
Мешкатиме Наталія, за повідомленнями ЗМІ, зі своєю родиною — мамою, її співмешканцем та трьома дітьми.
З батьком дитини, попри обіцянки останнього, молода мати досі не перебуває в шлюбі – не хоче втратити фінансові виплати як матір-одиночка.
- Нагадаємо, За 70 років священники французької католицької церкви зґвалтували понад 200 тисяч хлопчиків та дівчаток.
- Раніше у Запоріжжі затримали чоловіка, який на камеру ґвалтував 2-річного хлопчика.
- Також у Києві вітчим ґвалтував 12-річну доньку співмешканки.