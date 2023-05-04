13-річна Софія Самолюк відмовилися від виступу на фестивалі Sanremo Junior в Італії через російського виконавця. Організатори оголосили про участь громадянина РФ за кілька годин до самого конкурсу.

Про це повідомило Hromadske.

Українська співачка замість презентації свого вокального номера виголосила промову, що не виступатиме на одній сцені з росіянином. Вона наголосила на неприпустимості появи на міжнародній сцені представників країни-агресора.

“Я вирішила, що не можу співати сьогодні. Я дізналася про учасника з Росії. Країни, яка вже вбила понад 500 українських дітей. Тому я не можу співати на одній сцені з представником країни-терориста. Дякую всім за розуміння. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терориста не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну”, – сказала Софія Самолюк.

Зазначимо, що Sanremo Junior відбувається в Італії під егідою міжнародної організації ЮНІСЕФ – Дитячого фонду ООН. У заході можуть брати участь виконавці від 6 до 15 років.

Метою фестивалю є захист прав та інтересів дітей. Також під час заходу мали показати відеозвернення президента України Володимира Зеленського, але врешті відмовилися, зачитавши натомість його письмове послання.