Про це повідомило Hromadske.
Українська співачка замість презентації свого вокального номера виголосила промову, що не виступатиме на одній сцені з росіянином. Вона наголосила на неприпустимості появи на міжнародній сцені представників країни-агресора.
“Я вирішила, що не можу співати сьогодні. Я дізналася про учасника з Росії. Країни, яка вже вбила понад 500 українських дітей. Тому я не можу співати на одній сцені з представником країни-терориста. Дякую всім за розуміння. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терориста не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну”, – сказала Софія Самолюк.
Зазначимо, що Sanremo Junior відбувається в Італії під егідою міжнародної організації ЮНІСЕФ – Дитячого фонду ООН. У заході можуть брати участь виконавці від 6 до 15 років.
Метою фестивалю є захист прав та інтересів дітей. Також під час заходу мали показати відеозвернення президента України Володимира Зеленського, але врешті відмовилися, зачитавши натомість його письмове послання.
- У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відмовилися брати участь в Х Театральній Олімпіаді в Будапешті (Угорщина) через участь російських громадян.
- Українська національна збірна не планує зніматися з відбіркового турніру Євро-2024. Раніше Міністерство молоді та спорту України видало наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із росіянами та білорусами.