У п'ятницю, 13 серпня, в світі відзначають Міжнародний день шульг.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день було започатковано 13 серпня 1976 року організацією Left-handers International, а проголошено у 1984 році Міжнародною конфедерацією шульг.

Вперше відзначили День шульги в 1992 році за ініціативою британського Клубу шульг (який було створено в 1990 році).

День шульги покликаний привернути увагу до проблем, з якими стикаються лівші: перенавчання дітей (учителями чи батьками) писати правою рукою, привернення уваги виробників побутових товарів до необхідності враховувати зручності шульг.

Окрім Міжнародного дня шульг, сьогодні також відзначають: у Тунісі – День жінки, в Лаосі – День партії свободи, в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) – День незалежності, в Японії – День поминання покійних, у Колумбії – день коміків.

Цей день в історії:

1521 – після тримісячної облоги загін іспанських конкістадорів на чолі з Ернаном Кортесом захопив столицю ацтеків Теночтитлан (зараз місто Мехіко);

1624 – король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром – головою королівської ради;

1672 – Христіан Гюйгенс виявив крижану шапку на південному полюсі Марсу;

1899 – американському винахіднику Вільяму Грею видано патент на телефон-автомат;

1907 – у Нью-Йорку з’явились перші таксі;

1913 – в Шеффілді виплавили першу нержавіючу сталь.

1928 – в Лондоні через радіостанцію європейської акціонерної компанії, заснованої шотландським вченим Джоном Лоугі Бердом, в ефір вийшла перша кольорова телепередача;

1942 – прем’єра в Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея “Бембі”;

1961 – почалося будівництво Берлінського муру, який, за задумом СРСР, повинен був скоротити кількість втікачів з НДР до Західного Берліна;

1966 – заборона міні-спідниць у Тунісі;

2002 – на одному з Гавайських островів одружилися голлівудський актор Ніколас Кейдж і дочка короля рок-н-ролу Елізабет Преслі.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого Євдокима Каппадокіянина – покровителя дому та сім’ї.

Прикмети погоди:

• Туман швидко розсіюється в променях сонця – хороша погода встановиться надовго.

• Сильний вітер – зима буде сніжною.

• Павутина полетіла – сонячна погода протримається ще довго.

• Бджоли сидять у вуликах при ясному небі – скоро буде негода.

Іменини сьогодні святкують Анна, Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.