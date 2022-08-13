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Міжнародний день шульги відзначається щороку 13 серпня. Започаткований 13 серпня 1976 року організацією Left-handers International. Проголошений у 1984 році Міжнародною конфедерацією шульг. Широко відзначається з 1992 року британським Клубом шульг (The Left-Handers Club), який було створено 1990 року.

У цей день лівші всього світу прагнуть привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати їхні зручності, улаштовують різноманітні заходи та змагання.

Зокрема, британський Клуб шульг занепокоєний тим, що в багатьох школах країни дітей-шульг як і раніше прагнуть перевчити до писання правою рукою, що викликає психологічні стреси та знижує успішність учнів.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Туніс – День жінки
  • Японія – (з 13 по 15 серпня) Буддійський фестиваль поминок померлих
  • Колумбія – День коміків
  • Центральноафриканська Республіка – День незалежності
  • Лаос – День партії свободи

Цього дня у світі:

  • 3113 до н.е. — за індіанським календарем Майя в цей день створено світ
  • 29 до н. е. — Октавіан провів перший з трьох тріумфів у Римі на честь перемоги над далматами.
  • 1099 — Пасхалій II обраний Папою Римським
  • 1521 — після тримісячної облоги загін іспанських конкістадорів на чолі з Ернаном Кортесом (Fernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano) захопив столицю ацтеків Теночтитлан (зараз місто Мехіко)
  • 1624 — король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром — головою королівської ради
  • 1642 — Християн Гюйгенс знайшов крижану шапку на південному полюсі Марсу
  • 1677 — розпочалася Перша чигиринська оборона від османсько-татарських військ
  • 1680 — індіанці вигнали іспанців з Санта-Фе (Нью-Мексико)
  • 1704 — у ході війни за іспанську спадщину англо-австрійські війська розгромили французів і баварців у битві при Бленгеймі (Баварія)
  • 1822 — імператор Олександр I видав рескрипт про заборону всіх таємних об’єднань, зокрема масонських лож
  • 1868 — землетрус в Еквадорі та Перу забрав життя понад 25000 осіб
  • 1876 — відкриття в Байройті театру для виконання творів Ріхарда Вагнера (Wilhelm Richard Wagner). В цей і наступні декілька днів відбулась прем’єра повного оперного циклу “Перстень нібелунга”
  • 1898 — американський флот захопив Манілу (Філіппіни)
  • 1899 — американському винахіднику Вільяму Греему видано патент на телефон-автомат
  • 1905 — у Норвегії відбувся референдум про розірвання унії зі Швецією
  • 1907 — у Нью-Йорку з’явились перші таксі
  • 1912 — французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку
  • 1913 — у Шеффілді виплавлено першу нержавійну сталь
  • 1913 – акробат та самозванець Отто Вітте став королем Албанії. За 5 днів свого “правління” встиг оголосити війну Королівству Чорногорія; потім втік, вкравши частину королівської казни
  • 1914 — імператорський уряд Росії ввів військову цензуру та заборонив випуск друкованих видань українською мовою
  • 1914 – французький уряд оголосив війну Австро-Угорській імперії
  • 1916 — перші британські танки Mark I таємно відправлені на фронт у Французьку республіку
  • 1917 — у Каталонії почалось повстання сепаратистів
  • 1918 — уряд Великої Британії визнав чехів як “союзну націю”
  • 1920 — у Французькій республіці двома грецькими вояками поранено прем’єр-міністра Королівства Греція Венізелоса
  • 1923 — Мустафа Кемаль Ататюрк був обраний першим президентом Туреччини
  • 1932 — у Римі Марконі (Guglielmo Marchese Marconi) вперше випробувані короткохвильове радіо
  • 1932 – Гітлер відхилив пропозицію обійняти посаду віцеканцлер Німеччини і заявив, що йому потрібно “все або нічого”
  • 1940 — перший авіаналіт Люфтваффе на британські військові об’єкти та міста. Початок Битви за Британію
  • 1940 – у вішиській Франції заборонено всі масонські ложі
  • 1941 — у Канаді створено жіночий армійський корпус
  • 1942 — прем’єра в Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея “Бембі”
  • 1945 — всесвітній сіоніський конгрес ухвалив вимогу до уряду Великої Британії дозволити в’їзд до Палестини мільйона євреїв
  • 1946 — британською владою розпочата депортація з Палестини на Кіпр незаконних єврейських іммігрантів
  • 1946 – у США створена федеральна комісія з вивчення умов життя індіанців
  • 1948 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій визнавалося право народу Кашміру на самовизначення. Досі питання про приналежність Кашміру залишається однією з найскладніших політичних проблем у стосунках між Індією та Пакистаном
  • 1952 — Німеччина й Японія ввійшли до складу Міжнародного валютного фонду
  • 1960 — новостворений уряд Центральноафриканська Республіка проголосив незалежність від Франції
  • 1961 — Німецька Демократична Республіка закрила державний кордон між Західним і Східним Берліном. Початок будівництва Берлінського муру — одного з найвідоміших символів “холодної війни”
  • 1964 — відбулася остання смертна кара у Великій Британії
  • 1965 — дебютний виступ групи “The Jefferson Airplane” на сцені клубу “The Matrix” у Сан-Франциско
  • 1966 — заборона мініспідниць у Тунісі
  • 1967 — прем’єра в США фільму Артура Пенна “Бонні і Клайд”
  • 1990 — президент СРСР Михайло Горбачов видав указ про відновлення прав усіх жертв політичних репресій 1920—1950 років;
  • 1992 — у Сараєво снайпером вбитий продюсер телекомпанії “АВС” Девід Каплан
  • 1993 — в Таїланді завалився готель, загинуло близько 100 осіб
  • 1997 — уряд провінції Онтаріо (Канада) оголосив про план закриття семи атомних електростанцій поблизу кордону з США
  • 1997 – дебют мультсеріалу Саут-Парк на американському каналі Comedy Central
  • 2002 — на одному з гавайських островів відбувся шлюб знаменитого актора Ніколаса Кейджа і дочки короля рок-н-ролу Елізабет Преслі
  • 2004 — створено перший подкаст
  • 2007 — аварія потягу “Невський експрес” сполученням Москва—Санкт-Петербург в районі Малої Вішери. Причина — підрив на колії саморобного вибухового пристрою.
  • 2014 — оволодіння українськими силами АТО н. п. Хрящувате і завершення оперативного оточення окупованого Луганська для його подальшого звільнення.

Яке сьогодні церковне свято:

13 серпня – день пам’яті праведного Єводкима Каппадокіяніна. Його вважають одним з особливих покровителів і молитовників перед Богом сімейного вогнища.

Праведний Євдоким, уродженець Каппадокії (Мала Азія), жив у IX столітті за часів царювання імператора Феофіла (829-842). Він був сином благочестивих християн Василя і Євдокії, знатних родом і відомих імператору. Праведне життя святого Євдокима цілком було спрямоване на догоду Богу і допомогу ближнім.

Помер у віці 33-х ркоків. Одразу ж після смерті праведного Євдокима від гробу його стали відбуватися дива, багато хворих зцілювалися, слава про дивовижні зцілення росла.

Прикмети:

  • Мурахи закладають вхід в мурашник – до дощової погоди.
  • Бджоли з ранку літають над полем – до гарної погоди.
  • Якщо дме сильний вітер, то зима буде сніжною.
  • Якщо вранці видно туман, але він швидко розсіюється, то погода буде ясною і сухою.
  • Якщо на вже калині дозріли ягоди, то осінь буде ранньою.
  • Після Євдокима ластівка гнізда не в’є.
  • Найчастіше з 12 на 13 серпня сняться віщі сни, які можуть здійснитися на дев’ятий день.
  • Густий туман над лісом — до багатого врожаю грибів.
  • Якщо над лісом густий білий туман, то пора йти по гриби.

Традиції:

  • Цього дня православні святкували Євдокимові заговини напередодні Успенського поста.
  • 13 серпня не варто робити важливі покупки, краще відкласти цей процес на більш вдалий день.
  • Цього дня не варто сваритися в будинку, їхати в подорож або відрядження.
  • Також не можна викидати залишки зі столу.
  • 13 серпня часто присвячували гулянням і веселощам. Молодь в цей день шукала собі пару, щоб одружитися на Покрову.

Цього дня іменини відзначають:

Анна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.