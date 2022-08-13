Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день шульги відзначається щороку 13 серпня. Започаткований 13 серпня 1976 року організацією Left-handers International. Проголошений у 1984 році Міжнародною конфедерацією шульг. Широко відзначається з 1992 року британським Клубом шульг (The Left-Handers Club), який було створено 1990 року.
У цей день лівші всього світу прагнуть привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати їхні зручності, улаштовують різноманітні заходи та змагання.
Зокрема, британський Клуб шульг занепокоєний тим, що в багатьох школах країни дітей-шульг як і раніше прагнуть перевчити до писання правою рукою, що викликає психологічні стреси та знижує успішність учнів.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Туніс – День жінки
- Японія – (з 13 по 15 серпня) Буддійський фестиваль поминок померлих
- Колумбія – День коміків
- Центральноафриканська Республіка – День незалежності
- Лаос – День партії свободи
Цього дня у світі:
- 3113 до н.е. — за індіанським календарем Майя в цей день створено світ
- 29 до н. е. — Октавіан провів перший з трьох тріумфів у Римі на честь перемоги над далматами.
- 1099 — Пасхалій II обраний Папою Римським
- 1521 — після тримісячної облоги загін іспанських конкістадорів на чолі з Ернаном Кортесом (Fernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano) захопив столицю ацтеків Теночтитлан (зараз місто Мехіко)
- 1624 — король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром — головою королівської ради
- 1642 — Християн Гюйгенс знайшов крижану шапку на південному полюсі Марсу
- 1677 — розпочалася Перша чигиринська оборона від османсько-татарських військ
- 1680 — індіанці вигнали іспанців з Санта-Фе (Нью-Мексико)
- 1704 — у ході війни за іспанську спадщину англо-австрійські війська розгромили французів і баварців у битві при Бленгеймі (Баварія)
- 1822 — імператор Олександр I видав рескрипт про заборону всіх таємних об’єднань, зокрема масонських лож
- 1868 — землетрус в Еквадорі та Перу забрав життя понад 25000 осіб
- 1876 — відкриття в Байройті театру для виконання творів Ріхарда Вагнера (Wilhelm Richard Wagner). В цей і наступні декілька днів відбулась прем’єра повного оперного циклу “Перстень нібелунга”
- 1898 — американський флот захопив Манілу (Філіппіни)
- 1899 — американському винахіднику Вільяму Греему видано патент на телефон-автомат
- 1905 — у Норвегії відбувся референдум про розірвання унії зі Швецією
- 1907 — у Нью-Йорку з’явились перші таксі
- 1912 — французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку
- 1913 — у Шеффілді виплавлено першу нержавійну сталь
- 1913 – акробат та самозванець Отто Вітте став королем Албанії. За 5 днів свого “правління” встиг оголосити війну Королівству Чорногорія; потім втік, вкравши частину королівської казни
- 1914 — імператорський уряд Росії ввів військову цензуру та заборонив випуск друкованих видань українською мовою
- 1914 – французький уряд оголосив війну Австро-Угорській імперії
- 1916 — перші британські танки Mark I таємно відправлені на фронт у Французьку республіку
- 1917 — у Каталонії почалось повстання сепаратистів
- 1918 — уряд Великої Британії визнав чехів як “союзну націю”
- 1920 — у Французькій республіці двома грецькими вояками поранено прем’єр-міністра Королівства Греція Венізелоса
- 1923 — Мустафа Кемаль Ататюрк був обраний першим президентом Туреччини
- 1932 — у Римі Марконі (Guglielmo Marchese Marconi) вперше випробувані короткохвильове радіо
- 1932 – Гітлер відхилив пропозицію обійняти посаду віцеканцлер Німеччини і заявив, що йому потрібно “все або нічого”
- 1940 — перший авіаналіт Люфтваффе на британські військові об’єкти та міста. Початок Битви за Британію
- 1940 – у вішиській Франції заборонено всі масонські ложі
- 1941 — у Канаді створено жіночий армійський корпус
- 1942 — прем’єра в Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея “Бембі”
- 1945 — всесвітній сіоніський конгрес ухвалив вимогу до уряду Великої Британії дозволити в’їзд до Палестини мільйона євреїв
- 1946 — британською владою розпочата депортація з Палестини на Кіпр незаконних єврейських іммігрантів
- 1946 – у США створена федеральна комісія з вивчення умов життя індіанців
- 1948 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій визнавалося право народу Кашміру на самовизначення. Досі питання про приналежність Кашміру залишається однією з найскладніших політичних проблем у стосунках між Індією та Пакистаном
- 1952 — Німеччина й Японія ввійшли до складу Міжнародного валютного фонду
- 1960 — новостворений уряд Центральноафриканська Республіка проголосив незалежність від Франції
- 1961 — Німецька Демократична Республіка закрила державний кордон між Західним і Східним Берліном. Початок будівництва Берлінського муру — одного з найвідоміших символів “холодної війни”
- 1964 — відбулася остання смертна кара у Великій Британії
- 1965 — дебютний виступ групи “The Jefferson Airplane” на сцені клубу “The Matrix” у Сан-Франциско
- 1966 — заборона мініспідниць у Тунісі
- 1967 — прем’єра в США фільму Артура Пенна “Бонні і Клайд”
- 1990 — президент СРСР Михайло Горбачов видав указ про відновлення прав усіх жертв політичних репресій 1920—1950 років;
- 1992 — у Сараєво снайпером вбитий продюсер телекомпанії “АВС” Девід Каплан
- 1993 — в Таїланді завалився готель, загинуло близько 100 осіб
- 1997 — уряд провінції Онтаріо (Канада) оголосив про план закриття семи атомних електростанцій поблизу кордону з США
- 1997 – дебют мультсеріалу Саут-Парк на американському каналі Comedy Central
- 2002 — на одному з гавайських островів відбувся шлюб знаменитого актора Ніколаса Кейджа і дочки короля рок-н-ролу Елізабет Преслі
- 2004 — створено перший подкаст
- 2007 — аварія потягу “Невський експрес” сполученням Москва—Санкт-Петербург в районі Малої Вішери. Причина — підрив на колії саморобного вибухового пристрою.
- 2014 — оволодіння українськими силами АТО н. п. Хрящувате і завершення оперативного оточення окупованого Луганська для його подальшого звільнення.
Яке сьогодні церковне свято:
13 серпня – день пам’яті праведного Єводкима Каппадокіяніна. Його вважають одним з особливих покровителів і молитовників перед Богом сімейного вогнища.
Праведний Євдоким, уродженець Каппадокії (Мала Азія), жив у IX столітті за часів царювання імператора Феофіла (829-842). Він був сином благочестивих християн Василя і Євдокії, знатних родом і відомих імператору. Праведне життя святого Євдокима цілком було спрямоване на догоду Богу і допомогу ближнім.
Помер у віці 33-х ркоків. Одразу ж після смерті праведного Євдокима від гробу його стали відбуватися дива, багато хворих зцілювалися, слава про дивовижні зцілення росла.
Прикмети:
- Мурахи закладають вхід в мурашник – до дощової погоди.
- Бджоли з ранку літають над полем – до гарної погоди.
- Якщо дме сильний вітер, то зима буде сніжною.
- Якщо вранці видно туман, але він швидко розсіюється, то погода буде ясною і сухою.
- Якщо на вже калині дозріли ягоди, то осінь буде ранньою.
- Після Євдокима ластівка гнізда не в’є.
- Найчастіше з 12 на 13 серпня сняться віщі сни, які можуть здійснитися на дев’ятий день.
- Густий туман над лісом — до багатого врожаю грибів.
- Якщо над лісом густий білий туман, то пора йти по гриби.
Традиції:
- Цього дня православні святкували Євдокимові заговини напередодні Успенського поста.
- 13 серпня не варто робити важливі покупки, краще відкласти цей процес на більш вдалий день.
- Цього дня не варто сваритися в будинку, їхати в подорож або відрядження.
- Також не можна викидати залишки зі столу.
- 13 серпня часто присвячували гулянням і веселощам. Молодь в цей день шукала собі пару, щоб одружитися на Покрову.
Цього дня іменини відзначають:
Анна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.
- Згідно з даними синоптиків субота, 13 серпня, буде дощовою для майже всіх українських областей. Тільки у трьох регіонах цього дня не буде жодних опадів.
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