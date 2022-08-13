13 серпня у світі відзначають Міжнародний день шульги. За церковним календарем 13 серпня - день пам’яті праведного Єводкима Каппадокіяніна.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день шульги відзначається щороку 13 серпня. Започаткований 13 серпня 1976 року організацією Left-handers International. Проголошений у 1984 році Міжнародною конфедерацією шульг. Широко відзначається з 1992 року британським Клубом шульг (The Left-Handers Club), який було створено 1990 року.

У цей день лівші всього світу прагнуть привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати їхні зручності, улаштовують різноманітні заходи та змагання.

Зокрема, британський Клуб шульг занепокоєний тим, що в багатьох школах країни дітей-шульг як і раніше прагнуть перевчити до писання правою рукою, що викликає психологічні стреси та знижує успішність учнів.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Туніс – День жінки

Японія – (з 13 по 15 серпня) Буддійський фестиваль поминок померлих

Колумбія – День коміків

Центральноафриканська Республіка – День незалежності

Лаос – День партії свободи

Цього дня у світі:

3113 до н.е. — за індіанським календарем Майя в цей день створено світ

29 до н. е. — Октавіан провів перший з трьох тріумфів у Римі на честь перемоги над далматами.

1099 — Пасхалій II обраний Папою Римським

1521 — після тримісячної облоги загін іспанських конкістадорів на чолі з Ернаном Кортесом (Fernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano) захопив столицю ацтеків Теночтитлан (зараз місто Мехіко)

1624 — король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром — головою королівської ради

1642 — Християн Гюйгенс знайшов крижану шапку на південному полюсі Марсу

1677 — розпочалася Перша чигиринська оборона від османсько-татарських військ

1680 — індіанці вигнали іспанців з Санта-Фе (Нью-Мексико)

1704 — у ході війни за іспанську спадщину англо-австрійські війська розгромили французів і баварців у битві при Бленгеймі (Баварія)

1822 — імператор Олександр I видав рескрипт про заборону всіх таємних об’єднань, зокрема масонських лож

1868 — землетрус в Еквадорі та Перу забрав життя понад 25000 осіб

1876 — відкриття в Байройті театру для виконання творів Ріхарда Вагнера (Wilhelm Richard Wagner). В цей і наступні декілька днів відбулась прем’єра повного оперного циклу “Перстень нібелунга”

1898 — американський флот захопив Манілу (Філіппіни)

1899 — американському винахіднику Вільяму Греему видано патент на телефон-автомат

1905 — у Норвегії відбувся референдум про розірвання унії зі Швецією

1907 — у Нью-Йорку з’явились перші таксі

1912 — французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку

1913 — у Шеффілді виплавлено першу нержавійну сталь

1913 – акробат та самозванець Отто Вітте став королем Албанії. За 5 днів свого “правління” встиг оголосити війну Королівству Чорногорія; потім втік, вкравши частину королівської казни

1914 — імператорський уряд Росії ввів військову цензуру та заборонив випуск друкованих видань українською мовою

1914 – французький уряд оголосив війну Австро-Угорській імперії

1916 — перші британські танки Mark I таємно відправлені на фронт у Французьку республіку

1917 — у Каталонії почалось повстання сепаратистів

1918 — уряд Великої Британії визнав чехів як “союзну націю”

1920 — у Французькій республіці двома грецькими вояками поранено прем’єр-міністра Королівства Греція Венізелоса

1923 — Мустафа Кемаль Ататюрк був обраний першим президентом Туреччини

1932 — у Римі Марконі (Guglielmo Marchese Marconi) вперше випробувані короткохвильове радіо

1932 – Гітлер відхилив пропозицію обійняти посаду віцеканцлер Німеччини і заявив, що йому потрібно “все або нічого”

1940 — перший авіаналіт Люфтваффе на британські військові об’єкти та міста. Початок Битви за Британію

1940 – у вішиській Франції заборонено всі масонські ложі

1941 — у Канаді створено жіночий армійський корпус

1942 — прем’єра в Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея “Бембі”

1945 — всесвітній сіоніський конгрес ухвалив вимогу до уряду Великої Британії дозволити в’їзд до Палестини мільйона євреїв

1946 — британською владою розпочата депортація з Палестини на Кіпр незаконних єврейських іммігрантів

1946 – у США створена федеральна комісія з вивчення умов життя індіанців

1948 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій визнавалося право народу Кашміру на самовизначення. Досі питання про приналежність Кашміру залишається однією з найскладніших політичних проблем у стосунках між Індією та Пакистаном

1952 — Німеччина й Японія ввійшли до складу Міжнародного валютного фонду

1960 — новостворений уряд Центральноафриканська Республіка проголосив незалежність від Франції

1961 — Німецька Демократична Республіка закрила державний кордон між Західним і Східним Берліном. Початок будівництва Берлінського муру — одного з найвідоміших символів “холодної війни”

1964 — відбулася остання смертна кара у Великій Британії

1965 — дебютний виступ групи “The Jefferson Airplane” на сцені клубу “The Matrix” у Сан-Франциско

1966 — заборона мініспідниць у Тунісі

1967 — прем’єра в США фільму Артура Пенна “Бонні і Клайд”

1990 — президент СРСР Михайло Горбачов видав указ про відновлення прав усіх жертв політичних репресій 1920—1950 років;

1992 — у Сараєво снайпером вбитий продюсер телекомпанії “АВС” Девід Каплан

1993 — в Таїланді завалився готель, загинуло близько 100 осіб

1997 — уряд провінції Онтаріо (Канада) оголосив про план закриття семи атомних електростанцій поблизу кордону з США

1997 – дебют мультсеріалу Саут-Парк на американському каналі Comedy Central

2002 — на одному з гавайських островів відбувся шлюб знаменитого актора Ніколаса Кейджа і дочки короля рок-н-ролу Елізабет Преслі

2004 — створено перший подкаст

2007 — аварія потягу “Невський експрес” сполученням Москва—Санкт-Петербург в районі Малої Вішери. Причина — підрив на колії саморобного вибухового пристрою.

2014 — оволодіння українськими силами АТО н. п. Хрящувате і завершення оперативного оточення окупованого Луганська для його подальшого звільнення.

Яке сьогодні церковне свято:

13 серпня – день пам’яті праведного Єводкима Каппадокіяніна. Його вважають одним з особливих покровителів і молитовників перед Богом сімейного вогнища.

Праведний Євдоким, уродженець Каппадокії (Мала Азія), жив у IX столітті за часів царювання імператора Феофіла (829-842). Він був сином благочестивих християн Василя і Євдокії, знатних родом і відомих імператору. Праведне життя святого Євдокима цілком було спрямоване на догоду Богу і допомогу ближнім.

Помер у віці 33-х ркоків. Одразу ж після смерті праведного Євдокима від гробу його стали відбуватися дива, багато хворих зцілювалися, слава про дивовижні зцілення росла.

Прикмети:

Мурахи закладають вхід в мурашник – до дощової погоди.

Бджоли з ранку літають над полем – до гарної погоди.

Якщо дме сильний вітер, то зима буде сніжною.

Якщо вранці видно туман, але він швидко розсіюється, то погода буде ясною і сухою.

Якщо на вже калині дозріли ягоди, то осінь буде ранньою.

Після Євдокима ластівка гнізда не в’є.

Найчастіше з 12 на 13 серпня сняться віщі сни, які можуть здійснитися на дев’ятий день.

Густий туман над лісом — до багатого врожаю грибів.

Якщо над лісом густий білий туман, то пора йти по гриби.

Традиції:

Цього дня православні святкували Євдокимові заговини напередодні Успенського поста.

13 серпня не варто робити важливі покупки, краще відкласти цей процес на більш вдалий день.

Цього дня не варто сваритися в будинку, їхати в подорож або відрядження.

Також не можна викидати залишки зі столу.

13 серпня часто присвячували гулянням і веселощам. Молодь в цей день шукала собі пару, щоб одружитися на Покрову.

Цього дня іменини відзначають:

Анна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.