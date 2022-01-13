У світі – День "Здійсни свою мрію" та День випадкових попутників, у Японії – День повноліття, у Литві – День пам'яті захисників свободи, у Франції День гіперчутливості, у Скандинавії День святого батога, в Індії свято вогнищ, в Таїланді – День авіації , у Монголії – День Конституції, а в Кабо-Верде – День демократії. У США День гумового каченяти

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1898 – Французький письменник Еміль Золя надіслав відкритий лист (відомий під назвою “Я обвинувачую”) французькому уряду з приводу справи Дрейфуса;

1935 – На плебісциті в Саарській області понад 90% виборців проголосували за приєднання до Німеччини;

1940 – Завершився героїчний дрейф у льодах Арктики криголама “Георгій Сєдов”;

1953 – У Радянському Союзі розпочалися арешти за так званою “справою лікарів”;

1957 – Компанія Wham-O розпочала випуск фрізбі;

1989 – У Великій Британії комп’ютери вперше були паралізовані вірусом Friday the 13th, відомим також під назвою Jerusalem. Періодично активізується у дні, коли 13-те випадає на п’ятницю;

2000 – Білл Гейтс заявив про відставку з посади голови компанії Microsoft.

2019 – Було вбито Павла Адамовича, мера Гданська.

Сьогодні народились

1596 – Ян ван Гоєн, знаменитий нідерландський художник-пейзажист XVII століття.

1749 – Фрідріх Мюллер, німецький поет і живописець.

1804 – Поль Гаварні, французький графік та карикатурист.

1827 – Микола Бекетов, український фізико-хімік, професор кафедри хімії Харківського університету, який започаткував харківську фізико-хімічну школу.

1845 – Фелікс Тіссеран, французький астроном.

1864 – Він Вільгельм, австрійський фізик, лавреат Нобелівської премії за дослідження явищ випромінювання і поглинання абсолютно чорним тілом.

1877 – Левко Мацієвич, український інженер-конструктор, винахідник, політичний діяч; перший український авіатор.

1877 – Софі Такер, американська співачка, акторка та комедіантка українського походження.

1893 – Павло Гарячий, український військовий діяч, сотник Армії УНР.

1894 – Євген Онацький, провідний діяч ОУН, громадський діяч, журналіст і науковець.

1904 – Натан Мільштейн, український і американський скрипаль-віртуоз єврейського походження.

1969 – Стівен Хендрі, шотландський спортсмен-більярдист, семиразовий чемпіон світу зі снукера.

1977 – Орландо Блум, англійський актор (“Володар перснів”, “Пірати Карибського моря”).

13 січня – Щедрий вечір. Також цього 13 січня у православній традиції заведено згадувати преподобну Меланію Римлянку, а наступного дня, 14 січня, православні шануватимуть пам’ять святителя Василя Кесарійського. Тому також народна назва свята – свято Василя і Маланки.

Головною стравою на святковому столі у наших пращурів вважалася страва зі свинини, оскільки святий Василь – покровитель свинарів, і, звісно ж кутя. Сьогодні її називають “щедрою”, або “багатою” . Крім того, варили кашу, а заразом і ворожили на ній: якщо добре виходило, того ж чекали від року, і навпаки.

Також опівночі заведено струшувати сніг із яблуневих дерев, щоб були багатими на врожай.

Дівчата цієї ночі, попри заборони церкви, ворожили. Вважається, що ворожіння у Щедрий вечір відрізняються особливою точністю.

Прикмети дня

Краще не їсти птицю і рибу, інакше щастя відлетить/попливе. Зате м’ясо свині можна: вона “прикопати” щастя до будинку.

Не позичайте гроші, бо весь рік в боргах будете.

Сміття краще не виносити: ризикуєте разом з ним викинути щастя.

Рахувати дрібні гроші (наприклад, ті, що накопичилися в гаманці) на Старий Новий рік не можна. Це до сліз.

Якщо господарі добре приймуть колядників, то це принесе їм щастя, і навпаки.

Якщо 13 січня на вулиці туман, значить, в Новому році людину чекає щастя, а урожай буде багатим.

Сильна хуртовина обіцяє багатий урожай горіхів.

Якщо небо зоряне, то буде багато ягід і грибів.

Відлига 13 січня обіцяє дощове літо.

Якщо на Василів вечір випадає молодик, то ріки навесні з берегів не вийдуть.

Якщо сонце стоїть високо – садівники зберуть багатий урожай.

Чого сьогодні не можна робити

Не варто сьогодні зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не гоже нині працювати допізна;

Не можна у цей день сумувати та думати про щось погане”;

Не слід сьогодні ходити у гості з пустими руками.

Іменини: Давид, Йосип, Меланія, Михайло, Петро, Яків.