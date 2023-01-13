13 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

13 січня відзначають День гумової качечки, День "Зроби свою мрію реальністю", Щедрий вечір (або Маланки). Також сьогодні переддень Старого Нового року.

Про це повідомляють #Букви.

День гумової качечки: ця неординарна подія з’явилася на батьківщині яскравої іграшки – в США. Гумова качечка має багато прихильників, які намагаються щороку святкувати цей день, а також хизуються своїми колекціями цих іграшок.

День “Зроби свою мрію реальністю”: усе ще відкладаєте свою мрію? Цей день — привід взятися до її реалізації! Це неофіційне свято засновано заради того, аби мотивувати людей активно втілювати власні мрії, навіть якщо вони здаються, на перший погляд, нездійсненними.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Литва – День захисників свободи

Монголія – День Конституції

Кабо-Верде – День демократії

Цього дня у світі:

1510 — московське військо ввійшло до Пскова. Знищена Псковська республіка.

1610 — Галілео Галілей відкрив четвертий супутник Юпітера, який згодом отримав назву Каллісто. Третій за величиною супутник у Сонячній системі, розміром приблизно з Меркурій.

1681 — між Османською імперією, Кримським ханством та Московським царством укладений Бахчисарайський мирний договір за наслідками війни 1676—1681 рр.; він встановлював перемир’я між країнами терміном на 20 років, а Османська імперія визнала Україну за Московією.

1854 — Фаас Ентоні з Філадельфії запатентував новий музичний інструмент — акордеон.

1910 — з Нью-Йорка пролунала перша публічна радіотрансляція, під час якої звучали голоси Енріко Карузо та інших зірок Метрополітен-опери.

1916 — головний начальник Одеського Військового Округу і Генерал-губернатор Ебєлов видав обов’язкову постанову № 18415, якою перевізникам заборонено відмовлятися везти пасажирів, а також грубо поводитися з пасажирами і вимагати від них оплати понад встановлену таксу. Штраф — 3 тисячі рублів, або 3 місяці тюремного ув’язнення.

1919 — у Києві Директорія УНР затвердила закон про заклик військових до дійсної служби.

1928 — у трьох будинках в містечку Шенектейді (штат Нью-Йорк) компанії RCA і General Electric встановили перші експериментальні телевізори для демонстрації можливостей прийому телесигналу в домашніх умовах.

1934 — у Радянському Союзі запроваджено новий науковий ступінь — “кандидат наук”.

1936 — у Варшаві оголошені вироки на судовому процесі проти 12-ти членів ОУН. Степан Бандера, Микола Лебідь і Ярослав Карпинець засуджені до смертної кари, заміненої довічним ув’язненням.

1942 — почалося примусове вивезення населення України в Німеччину (остарбайтери).

1942 — Конференція представників союзних країн, окупованих Німеччиною, що відбулася в Лондоні, прийняла декларацію про покарання військових злочинців.

1943 — А. Гітлер видав директиву про тотальну мобілізацію матеріальних засобів та людських ресурсів Німеччини.

1949 — радянська пропаганда оприлюднила фейкову інформацію про те, що агентурна розвідка здобула в Пентагоні і Ленглі план нападу на СРСР — Операція “Дропшот” (Dropshot).

1950 — СРСР почав бойкот Ради Безпеки ООН після відхилення пропозиції замінити Республіку Китай комуністичним урядом КНР.

1953 — у радянських газетах “Правда” та “Известия” опубліковано повідомлення ТАРС про розкриття “змови кремлівських лікарів, винних у смерті вищих керівників КПРС, радянського уряду та збройних сил”: дев’ять провідних лікарів, більшість з яких євреї, звинувачувались у вбивстві секретаря ЦК Андрія Жданова та начальника ГПУ Радянської армії Олександра Щербакова. Через три місяці, уже після смерті Сталіна, “справу лікарів” було оголошено фальсифікацією, а з підозрюваних, двоє з яких померло під час слідства, знято обвинувачення.

1957 — компанія Wham-O почала випуск фрисбі.

1965 — Губернатор штату Міннесота (США) Карл Ролваг та мер Міннеаполісу Артур Нафталін підписали прокламації про проголошення 22 січня “Днем української незалежності”.

1989 — у всій Великій Британії комп’ютери були вперше паралізовані вірусом “Friday the 13th” (“П’ятниця, 13-те”), відомим також під назвою “Jerusalem”, котрий періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п’ятницю. Чоловік з литовським прапором перед радянським танком. 13 січня 1991

1991 — у литовській столиці Вільнюсі підрозділ КДБ “Альфа” штурмував міський телецентр і телевежу, що призвело до загибелі 15 литовців і одного спецпризначенця. У Литві цей день відзначається як день оборони свободи.

1992 — Україна та Королівство Швеція встановили дипломатичні відносини.

1992 — Республіка Кіпр визнала незалежність України.

1993 — у Парижі представники 130 країн підписали “Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і її знищення”.

1999 — 36-річний Майкл Джордан, жива легенда американського баскетболу, офіційно оголосив, що залишає команду “Чикаго Булз” і припиняє професійну кар’єру баскетболіста.

2000 — про свою відставку з поста глави компанії “Microsoft” заявив її співзасновник і багаторічний керівник Білл Ґейтс.

2010 — Апеляційний суд міста Києва визнав, що Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар і Хатаєвич організували геноцид частини українців, але закрив справу у зв’язку з їх смертю.

2015 — Теракт під Волновахою в ході російської збройної агресії проти України.

Яке сьогодні церковне свято:

13 січня в церковному календарі – Щедрий вечір, преподобної Меланії або Маланка. Це свято церковно-народне, деякі звичаї та обряди прийшли до нас ще з дохристиянських часів. Нинішнє ж свято, Щедрий вечір (переддень Старого Нового року) з’явилося в Україні через розбіжності в юліанському та григоріанському календарях.

В дохристиянські часи слов’яни поклонялися богу порядку, сімейного статку та шлюбу, Ладо. У Ладо була дуже вродлива донька, яку звали Миланка. Вона була заручена з Місяцем, проте її викрав підступний змій. Ця подія принесла чимало горя богу Ладо. Він сумував так сильно, що божественне світло, яке повинне було захищати людей, згасло. Богатир Васильчик пішов визволити Миланку з полону. А коли йому це вдалося, то народ з радості почав веселитися і танцювати.

Коли до України прийшло християнство, звичне свято Миланки вирішили не скасовувати, а надати йому нового змісту. Тепер 13 січня почали вшановувати пам’ять преподобної Меланії, яка народилася в знатній римській сім’ї. Ще в дитинстві дівчинка прийняла християнство, відрізнялася тим, що прагнула світлого і непорочного життя.

Проте Меланію видали заміж проти її волі за чоловіка, якого вона не кохала. Спочатку жінка намагалася навернути його також до християнської віри, але в нього була лише одна ціль – швидше отримати спадкоємців. В сім’ї народилося двоє дітей, але вони рано померли. Лише після цього чоловік Меланії також прийняв християнство і намагався жити благочестиво.

Прикмети:

Якщо 13 січня на вулиці туман, значить, в Новому році людину чекає щастя, а урожай буде багатим.

Сильна хуртовина обіцяє багатий урожай горіхів.

Якщо небо зоряне, то буде багато ягід і грибів.

Відлига 13 січня обіцяє дощове літо.

Якщо на Василів вечір випадає молодик, то ріки навесні з берегів не вийдуть.

Якщо сонце стоїть високо – садівники зберуть багатий урожай.

13 січня краще не виносити сміття, тому що разом з ним викинете і своє щастя.

Традиції:

Наші предки вірили, що на Маланку краще не позичати грошей. Існувало повір’я, що інакше весь рік проведеш у боргах. Також не варто лаятися і сваритися, бо конфлікт може затягнутися.

На Щедрий вечір були популярні ворожіння на Старий Новий рік. Ворожили в основному молоді дівчата, щоб дізнатися свою долю і суджених.

Також в цей день проводять ритуал для хорошого врожаю: опівночі струшують іній з дерев.

Від хати до хати після Щедрої куті ходили щедрувальники. Їх потрібно було запросити до себе, адже тоді можна розраховувати, що наступний рік буде багатим та щасливим. Разом із щедрівками ставили обрядову виставу “ведення Маланки”. В ній брали участь лише молодики, які перевдягалися, веселилися і бажали господарям щасливого нового року.

Наші предки вважали, що дітям, які народилися 13 січня, неймовірно пощастило у житті, тому що Бог наділяє їх даром передбачення.

Іменини цього дня святкують:

Давид, Йосип, Меланія, Михайло, Петро, Яків.