Партія “Європейська Солідарність” пропонує спрямувати кошти, які Україна отримала в рамках глобальної ініціативи МВФ, на виплату пенсіонерам 13-тої пенсії, погашення боргів військовим, збільшення обсягу субсидій і поповнення ковідного фонду для підтримки лікарів та хворих.

Про це повідомив лідер партії Петро Порошенко під час презентації законопроєкту.

Відповідний документ №6006 “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет на 2021 рік” зареєстрований у парламенті 8 вересня.

“Наші міжнародні партнери прийняли дуже важливе рішення, коли понад 600 млрд дол. були розподілені між країнами світу для того, щоб пом’якшити наслідки коронавірусної кризи – у першу чергу для людей. Наша політична сила запропонувала своє бачення, ми пропонуємо п’ять напрямків розподілу коштів”, – зазначив Порошенко.

Порошенко додав, що Уряд вже двічі не проіндексував пенсії, порушивши закон. “ЄС” пропонує сплатити борг перед пенсіонерами шляхом виплати 13-ї пенсії у розмірі мінімальної. На це передбачено 23 млрд 300 млн гривень.

У документі також наголошується на грошовому забезпечені військовослужбовців, яке не підвищувалося з 2019 року. На це пропонується виділити 10 млрд грн.

Третьою позицією “ЄС” зазначає ефективні заходи для мінімізації нової хвилі пандемії COVID-19, зокрема, зарплата медиків. За підрахунками “ЄС”, на медицину потрібно виділити 8,5 млрд грн.

Порошенко додав, що держава повинна забезпечити ефективний доступ до системи державних субсидій для найменш захищених верств населення. За його словами, 12 млрд Уряд додасть до субсидій після критики “ЄС”, але цього замало. На субсидії Порошенко пропонує передбачити 20 млрд грн.

Крім того, Порошенко наголосив на захисті програми децентралізації. Зокрема, він заявив про потребу в компенсації видатків на підвищення тарифів.

“Ми вимагаємо, щоб найближчим часом ця наша ініціатива була розглянута”, – резюмував Порошенко.