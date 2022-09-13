Про це повідомляють #Букви.
День Роальда Дала: Роальд Дал – валлійський письменник норвезького походження, автор романів, повістей, новел, оповідань, написаних як для дорослих, так і для дітей, зокрема казково-фантастичних творів та у жанрі фантастики жахів. Лауреат численних літературних премій, військовий герой. Його найвідомішими творами є: “Чарлі і шоколадна фабрика”, “Джеймс і гігантський персик”, “Матильда”, “Відьми”, “Докори” та “ВДВ (Великий Дружній Велетень)”.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Росія – День програміста
- Мексика – День дітей-героїв
Цього дня у світі:
- 1333 — Перша згадка про Кафедральний собор Кенігсберга
- 1776 — засноване місто Дніпро
- 1788 — Нью-Йорк проголошений столицею США
- 1848 — у Львівському університеті створена кафедра української мови
- 1902 — У Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину
- 1959 — Під час посадки радянська космічна станція “Луна-2” впала на поверхню Місяця і стала першим зробленим людиною об’єктом, котрий досягнув поверхні супутника
- 1960 — у США відбувся перший симпозіум біоніків
- 1960 — президент США Дуайт Ейзенхауер підписав указ про встановлення пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні
- 1962 — Елвіс Преслі з піснею “She’s Not You” вдванадцяте очолив хіт-парад Великої Британії
- 1965 — В США вийшов сингл “Бітлз” “Yesterday”
- 1968 — Албанія вийшла з Організації Варшавського договору
- 1982 — в аеропорті Малаги (Іспанія) зазнав катастрофи літак DC-10 рейсу 995 для авіакомпанії Spantax; 50 загиблих
- 1989 — в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва
- 1993 — Підписана угода між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії
Яке сьогодні церковне свято:
13 вересня церква згадує святого Кипріяна. Він походив з Карфагена та був єпископом місцевої церкви. Його вважають видатним християнським богословом.
Він є автором трактату «Про смертність», де була описана страшна пандемія, що почалася 249 року і яку пізніше назвали на його честь чумою Кипріяна.
Прикмети:
- Якщо журавлі летять не поспішаючи, між собою “розмовляють”, осінь буде теплою.
- Журавлі на південь летять не клином, а поодинці – наступний рік буде неврожайним.
- Сніг, що випав в цей день, довго не протримається.
- Лебеді збилися в зграї і летять на південь – до снігопаду.
- Журавлі низько летять – зима м’якою буде. Якщо високо, то суворою.
- Почути журавлиний крик – до дощу.
- Горобину в цей день не збирали, щоб птахів не турбувати.
- Молодик – до багатого врожаю журавлини.
- Зібрані на Купріяна ягоди журавлини потрібно зашити в невеликий мішечок з синьої тканини і скрізь носити з собою. Тоді удача буде вас у всьому супроводжувати.
- Побачити уві сні журавлину – до пліток і сліз.
Традиції:
- 13 вересня збирали урожай буряків, картоплі, моркви, журавлини.
- Журавлину не можна було збирати раніше 13 вересня – це, за прикметами, могло накликати біду на людину. Так, вважалося, що жінка стане безплідною, а у хлопця нечиста сила розум вкраде.
- По ягоди журавлини в цей день відправляли людину, яка народилася 13 вересня – вважали, що вона знає дорогу, де росте багато журавлини.
- Не можна в цей день ображати птахів, а також різати домашню птицю.
Іменини цього дня відзначають:
Володимир, Геннадій, Дмитро, Мирон, Михайло, Олександр.
- За даними синоптиків у вівторок, 13 вересня, більшість українських регіонів очікує волога й дощова погода. Оминуть опади лише західні регіони.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 12 вересня.