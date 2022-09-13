13 вересня у світі відзначають День Роальда Дала. За церковним календарем сьогодні вшановують святого Кипріяна.

Про це повідомляють #Букви.

День Роальда Дала: Роальд Дал – валлійський письменник норвезького походження, автор романів, повістей, новел, оповідань, написаних як для дорослих, так і для дітей, зокрема казково-фантастичних творів та у жанрі фантастики жахів. Лауреат численних літературних премій, військовий герой. Його найвідомішими творами є: “Чарлі і шоколадна фабрика”, “Джеймс і гігантський персик”, “Матильда”, “Відьми”, “Докори” та “ВДВ (Великий Дружній Велетень)”.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Росія – День програміста

Мексика – День дітей-героїв

Цього дня у світі:

1333 — Перша згадка про Кафедральний собор Кенігсберга

1776 — засноване місто Дніпро

1788 — Нью-Йорк проголошений столицею США

1848 — у Львівському університеті створена кафедра української мови

1902 — У Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину

1959 — Під час посадки радянська космічна станція “Луна-2” впала на поверхню Місяця і стала першим зробленим людиною об’єктом, котрий досягнув поверхні супутника

1960 — у США відбувся перший симпозіум біоніків

1960 — президент США Дуайт Ейзенхауер підписав указ про встановлення пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні

1962 — Елвіс Преслі з піснею “She’s Not You” вдванадцяте очолив хіт-парад Великої Британії

1965 — В США вийшов сингл “Бітлз” “Yesterday”

1968 — Албанія вийшла з Організації Варшавського договору

1982 — в аеропорті Малаги (Іспанія) зазнав катастрофи літак DC-10 рейсу 995 для авіакомпанії Spantax; 50 загиблих

1989 — в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва

1993 — Підписана угода між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії

Яке сьогодні церковне свято:

13 вересня церква згадує святого Кипріяна. Він походив з Карфагена та був єпископом місцевої церкви. Його вважають видатним християнським богословом.

Він є автором трактату «Про смертність», де була описана страшна пандемія, що почалася 249 року і яку пізніше назвали на його честь чумою Кипріяна.

Прикмети:

Якщо журавлі летять не поспішаючи, між собою “розмовляють”, осінь буде теплою.

Журавлі на південь летять не клином, а поодинці – наступний рік буде неврожайним.

Сніг, що випав в цей день, довго не протримається.

Лебеді збилися в зграї і летять на південь – до снігопаду.

Журавлі низько летять – зима м’якою буде. Якщо високо, то суворою.

Почути журавлиний крик – до дощу.

Горобину в цей день не збирали, щоб птахів не турбувати.

Молодик – до багатого врожаю журавлини.

Зібрані на Купріяна ягоди журавлини потрібно зашити в невеликий мішечок з синьої тканини і скрізь носити з собою. Тоді удача буде вас у всьому супроводжувати.

Побачити уві сні журавлину – до пліток і сліз.

Традиції:

13 вересня збирали урожай буряків, картоплі, моркви, журавлини.

Журавлину не можна було збирати раніше 13 вересня – це, за прикметами, могло накликати біду на людину. Так, вважалося, що жінка стане безплідною, а у хлопця нечиста сила розум вкраде.

По ягоди журавлини в цей день відправляли людину, яка народилася 13 вересня – вважали, що вона знає дорогу, де росте багато журавлини.

Не можна в цей день ображати птахів, а також різати домашню птицю.

Іменини цього дня відзначають:

Володимир, Геннадій, Дмитро, Мирон, Михайло, Олександр.​