13 вересня світ відзначає Міжнародний день шоколаду, День осінніх пирогів, День позитивного мислення, День винаходу пеніциліну, Міжнародний день пам'яті жертв фашизму. В Україні сьогодні - День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День програміста.

Про це розповідають #Букви.

13 вересня в Казахстані – День сім’ї, в США – День закуски соліннями, День боротьби з целіакію, День знайомства дітей з кухнею, День печива з передбаченнями, День арахісу, в Латвії – день батька, в Німеччині – день Батьківщини, день картопляних галушок, в США і Канаді – день дідусів і бабусь, в Бразилії – день алкогольного напою “кашаса”, в Австралії – день екологічно будинку, в Румунії – Свято збору винограду, на Маврикії – День інженера, в Данії – День фіорду, в Туркменістані – День туркменського бахши, в Мексиці – День пам’яті дітей-героїв, в Таджикистані – День меліораторів, в Британії – День Роальда Даля.

З 1962 року було прийнято вважати кожну другу неділю вересня Міжнародним днем пам’яті жертв фашизму.

Пам’ятні дати

1902 – у Великій Британії вперше як доказ вини обвинуваченого були використані його відбитки пальців з місця злочину.

1922 – зафіксовано світовий рекорд максимальної температури повітря біля поверхні Землі. В Ель-Азізії (на території нинішньої Лівії) – +57,7 °C.

1929 – на засіданні Медичного дослідницького клубу при Лондонському університеті англійський учений Олександр Флемінг вперше представив своє відкриття – пеніцилін.

У 1965 році в США вийшов сингл Yesterday групи “Бітлз”.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять священномученика Кипріяна, єпископа Карфагенського.

Сьогодні починався збір журавлини, яку ще в народі називають журавлинка, або журавлина ягода.

Що сьогодні не можна робити

Не можна важко фізично працювати;

Не можна брати в борг гроші.

Прикмети на 13 вересня

Журавлі низько летять – зима буде м’якою; високо – суворою;

журавлі кричать – до дощу;

новий місяць – буде багатий урожай журавлини.

13 вересня іменини у Геннадія, Дмитра, Володимира, Михайла та Олександра.