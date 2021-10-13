Сьогодні, 13 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки лих. ООН закликає людей ділитися накопиченими знаннями щодо зниження небезпеки лих.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1675 — нідерландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.

1792 — у Вашингтоні розпочалося будівництво Білого дому.

1860 — у США зроблена перша фотографія з повітряної кулі.

1875 — відкрито Чернівецький університет.

1884 — Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.

1894 — у Пенсильванії засновано Український народний союз.

1927 — за ініціативою Міжнародної організації праці засновано Міжнародну асоціацію соціального забезпечення.

1943 — Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху.

1948 — Рада міністрів СРСР прийняла постанову про виселення сімей “бандитських і націоналістичних елементів»”.

1957 — в СРСР здійснено запуск першого у світі штучного супутника Землі. В 1967 Міжнародною федерацією астронавтики цю дату проголошено Днем початку космічної ери людства.

1987 — у Перській затоці американський флот вперше у світі використав дельфінів у військових цілях.

1998 — НАТО пред’явило Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.

Яке сьогодні церковне свято:

13 жовтня віряни вшановують пам’ять священномученика Григорія.

Прикмети:

Якщо сніг випав, то зима ще не скоро прийде.

Журавлі відлетіли – зима буде рання.

Вранці з’явився мороз на вікнах – до приходу гостей.

Випав сухий сніг – до врожайного літа.

13 жовтня іменини святкують Григорій, Маріанна, Марія, Михайло.