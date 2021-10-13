Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1675 — нідерландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.
1792 — у Вашингтоні розпочалося будівництво Білого дому.
1860 — у США зроблена перша фотографія з повітряної кулі.
1875 — відкрито Чернівецький університет.
1884 — Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.
1894 — у Пенсильванії засновано Український народний союз.
1927 — за ініціативою Міжнародної організації праці засновано Міжнародну асоціацію соціального забезпечення.
1943 — Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху.
1948 — Рада міністрів СРСР прийняла постанову про виселення сімей “бандитських і націоналістичних елементів»”.
1957 — в СРСР здійснено запуск першого у світі штучного супутника Землі. В 1967 Міжнародною федерацією астронавтики цю дату проголошено Днем початку космічної ери людства.
1987 — у Перській затоці американський флот вперше у світі використав дельфінів у військових цілях.
1998 — НАТО пред’явило Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.
Яке сьогодні церковне свято:
13 жовтня віряни вшановують пам’ять священномученика Григорія.
Прикмети:
Якщо сніг випав, то зима ще не скоро прийде.
Журавлі відлетіли – зима буде рання.
Вранці з’явився мороз на вікнах – до приходу гостей.
Випав сухий сніг – до врожайного літа.
13 жовтня іменини святкують Григорій, Маріанна, Марія, Михайло.