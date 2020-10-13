У вівторок, 13 жовтня, в світі відзначають День зі зменшення небезпеки лих, а православні християни вшановують пам'ять святого Григорія, просвітителя Вірменії.

#Букви зібрали цікаві факт про події цього дня.

13 жовтня відзначають Міжнародний день по зменшенню ризику лих. У цей день ООН закликає людей ділитися накопиченими знаннями в області зниження небезпеки лих. Свято було засновано ООН 22 грудня 1989 року, як Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних лих.

Всесвітній день зомбі. Його вперше відзначили в Піттсбурзі в торговому центрі Monroeville 13 жовтня 2006 року. Джордж Ромеро там тоді знімав “Світанок мерців”, допомагаючи всім шанувальникам культури зомбі зібратися разом, з метою сприяти зменшенню голоду і безпритульності.

День без бюстгальтера. Його святкують з 2011 року. Жінкам в цей день рекомендується відмовитися від носіння бюстгальтера як способу залучення уваги до себе, і зосередитися на проблемах здоров’я молочної залози.

13 жовтня відзначають ще й Міжнародний день костюма.

Православні свята 13 жовтня

Православна церква в цей день вшановує пам’ять священномученика Григорія, просвітителя Вірменії, який походив із роду грузинських царів. Будучи єпископом, він проповідував Євангеліє і багатьох навернув до християнської віри. За це вірменський цар Тірідат наказав скинути його в глибокий рів. За легендою, святий Григорій провів в цьому рові 15 років. Коли його звільнили з ув’язнення, він продовжив свою велику місію, навернувши багатьох до віри в Христа.

Прикмети 13 жовтня: що не можна робити

У цей день люди намагалися оновити свої подушки і матраци.

Стару солому зазвичай спалювали, а новою набивали все речі. Наближалося свято Покрова, а тому необхідно було навести порядок в домі. Викидали сміття, застеляли ганок і будинок свіжою соломою.

Була поширена традиція обливати дітей через решето водою, поставивши їх на поріг будинку – вважали, що це допомагає захиститися від хвороб. До речі, решето і поріг вважалися символами потойбічного світу, межею між будинком і іншою землею. Решето також було пов’язано з достатком.

Прикмети:

Сніг випав – зима прийде ще нескоро, а в найближчі дні настане потепління

На липі й березі не залишилося листя – рік буде легким, і навпаки, якщо листя ще видно, то зима буде достатньо суворою

Відлетіли журавлі – зима буде холодною і настане рано

Білка змінила шубку – прикмета, що зима буде м’якою і не морозною

Сухий сніг – літо буде хорошим, і можна буде зібрати багатий урожай

Місяць туманний, каламутний або блідий – чекай негоди

Багато горіхів, а грибів, навпаки, немає – прикмета, що зима буде суворою і сніжною

Що не можна робити:

За народними віруваннями в цей день напередодні Покрови в лісах бродять лісовики. Вони виривають з корінням кущі, ламають дерева, лякають тварин і людей. Тому не радять сьогодні гуляти лісами.

Також сьогодні не варто багато перебувати на вулиці, якщо погана погода. Це загрожує не тільки захворюваннями, а й зайвими матеріальними витратами.

Не рекомендується приймати подарунки, навіть від найближчих. Вважається, що на презент цього вівторка можуть перейти болячки того, хто дарує. Причому сам він про це може навіть не знати.

Іменинники: Олександр, Олександра, Олексій, Аполлінарія, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, ​​Семен.

13 жовтня: цей день в історії

1582 – в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) був замінений на григоріанський (новий стиль).

1792 – закладено перший камінь у фундамент резиденції президента США, яка з 1809 року стала називатися “Білим домом”, а в 1902 році ця назву будівлі було узаконено.

1884 – Грінвіч затверджено як місце проходження нульового меридіана.

1900 – вийшла основна книга Зігмунда Фрейда (Sigmund Freud) “Тлумачення сновидінь”.

Хто народився 13 жовтня

1821 – Рудольф Вірхов, німецький патолог і фізіолог, першим описав лейкемію, політичний діяч.

1925 – Маргарет Тетчер, 71-й прем’єр-міністр Великобританії (1979-1990).

1962 – Келлі Престон, американська актриса кіно і телебачення, фотомодель.