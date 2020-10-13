#Букви зібрали цікаві факт про події цього дня.

13 жовтня відзначають Міжнародний день по зменшенню ризику лих. У цей день ООН закликає людей ділитися накопиченими знаннями в області зниження небезпеки лих. Свято було засновано ООН 22 грудня 1989 року, як Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних лих.

Всесвітній день зомбі. Його вперше відзначили в Піттсбурзі в торговому центрі Monroeville 13 жовтня 2006 року. Джордж Ромеро там тоді знімав “Світанок мерців”, допомагаючи всім шанувальникам культури зомбі зібратися разом, з метою сприяти зменшенню голоду і безпритульності.

День без бюстгальтера. Його святкують з 2011 року. Жінкам в цей день рекомендується відмовитися від носіння бюстгальтера як способу залучення уваги до себе, і зосередитися на проблемах здоров’я молочної залози.

13 жовтня відзначають ще й Міжнародний день костюма.

Православні свята 13 жовтня

Православна церква в цей день вшановує пам’ять священномученика Григорія, просвітителя Вірменії, який походив із роду грузинських царів. Будучи єпископом, він проповідував Євангеліє і багатьох навернув до християнської віри. За це вірменський цар Тірідат наказав скинути його в глибокий рів. За легендою, святий Григорій провів в цьому рові 15 років. Коли його звільнили з ув’язнення, він продовжив свою велику місію, навернувши багатьох до віри в Христа.

Прикмети 13 жовтня: що не можна робити

У цей день люди намагалися оновити свої подушки і матраци.

Стару солому зазвичай спалювали, а новою набивали все речі. Наближалося свято Покрова, а тому необхідно було навести порядок в домі. Викидали сміття, застеляли ганок і будинок свіжою соломою.

Була поширена традиція обливати дітей через решето водою, поставивши їх на поріг будинку – вважали, що це допомагає захиститися від хвороб. До речі, решето і поріг вважалися символами потойбічного світу, межею між будинком і іншою землею. Решето також було пов’язано з достатком.

Прикмети:

  • Сніг випав – зима прийде ще нескоро, а в найближчі дні настане потепління
  • На липі й березі не залишилося листя – рік буде легким, і навпаки, якщо листя ще видно, то зима буде достатньо суворою
  • Відлетіли журавлі – зима буде холодною і настане рано
  • Білка змінила шубку – прикмета, що зима буде м’якою і не морозною
  • Сухий сніг – літо буде хорошим, і можна буде зібрати багатий урожай
  • Місяць туманний, каламутний або блідий – чекай негоди
  • Багато горіхів, а грибів, навпаки, немає – прикмета, що зима буде суворою і сніжною

Що не можна робити:

  • За народними віруваннями в цей день напередодні Покрови в лісах бродять лісовики. Вони виривають з корінням кущі, ламають дерева, лякають тварин і людей. Тому не радять сьогодні гуляти лісами.
  • Також сьогодні не варто багато перебувати на вулиці, якщо погана погода. Це загрожує не тільки захворюваннями, а й зайвими матеріальними витратами.
  • Не рекомендується приймати подарунки, навіть від найближчих. Вважається, що на презент цього вівторка можуть перейти болячки того, хто дарує. Причому сам він про це може навіть не знати.

Іменинники: Олександр, Олександра, Олексій, Аполлінарія, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, ​​Семен.

13 жовтня: цей день в історії

1582 – в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) був замінений на григоріанський (новий стиль).

1792 – закладено перший камінь у фундамент резиденції президента США, яка з 1809 року стала називатися “Білим домом”, а в 1902 році ця назву будівлі було узаконено.

1884 – Грінвіч затверджено як місце проходження нульового меридіана.

1900 – вийшла основна книга Зігмунда Фрейда (Sigmund Freud) “Тлумачення сновидінь”.

Хто народився 13 жовтня

1821 – Рудольф Вірхов, німецький патолог і фізіолог, першим описав лейкемію, політичний діяч.

1925 – Маргарет Тетчер, 71-й прем’єр-міністр Великобританії (1979-1990).

1962 – Келлі Престон, американська актриса кіно і телебачення, фотомодель.