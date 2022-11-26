Станом на 9:30 26 листопада, 130 тисяч жителів столиці залишаються без постачання електроенергії й в режимі аварійних відключень, проте водопостачання відновлено в усіх районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

“Ситуація в Києві станом на 9:30. Без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис. мешканців столиці. Водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста. У квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені можливий понижений тиск води в мережі”, – розповіли в КМВА.

А також зазначили, що зараз досі триває запуск теплопостачання. Мобільний зв’язок практично доступний в усіх районах. Але є ймовірність локальних проблем в місцях без електроживлення.

За даними Київської військової міської адміністрації, протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв’язок повернеться до роботи в штатному режимі. Електроенергія подаватиметься згідно з графіками стабілізаційних відключень.

Зазначимо, що у Києві відкрили 400 пунктів обігріву, де можна буде зігрітися та підзарядити гаджети, вони працюватимуть щодня. “Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву. Ці пункти працюватимуть щодня”, – пояснив мер Києва.

Він також додав, що більшість зі столичних пунктів обігріву облаштовано в школах та інших установах соціальної сфери міста. Відтак, якщо у житловому будинку немає електропостачання понад добу, кожен охочий зможе прийти у пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинено магазини та аптеки.

Крім того, внаслідок пошкодження цивільної інфраструктури через ракетні обстріли РФ у Києві розгортають “Пункти незламності”. У КМВА розповіли, що в залежності від умов, один “Пункт незламності” зможе одночасно приймати від 40 до 500 людей без обмежень щодо часу перебування. Усі такі об’єкти будуть забезпечені головними базовими послугами: електрикою, теплом, водою, мобільним зв’язком, інтернетом через “Старлінки”, першою медичною допомогою, кімнатами “матері та дитини”.

Нагадаємо, що 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.