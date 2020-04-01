139 військових Збройних сил України перебувають в ізоляції, щоб уникнути розповсюдження коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ в Facebook.

“На 7:00 1 квітня в Збройних силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликану коронавірусом типу COVID-19, не виявлено. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 139 осіб”, – сказано в повідомленні.

У відомстві наголосили на тому, що немає випадків зараження коронавірусом.

У 64 військовослужбовців ізоляція закінчується в найближчих чотири дні.