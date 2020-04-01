Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ в Facebook.
“На 7:00 1 квітня в Збройних силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликану коронавірусом типу COVID-19, не виявлено. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 139 осіб”, – сказано в повідомленні.
У відомстві наголосили на тому, що немає випадків зараження коронавірусом.
У 64 військовослужбовців ізоляція закінчується в найближчих чотири дні.
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