Протягом 14 березня росіяни вбили 1 цивільного жителя у Краматорську на Донеччині. Водночас ще 16 осіб в області отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Зазначається, що 9 людей поранено у Краматорську, 2 у Костянтинівці, 2 у Званівці, 1 у Часовому Яру, 1 у Пречистівці та ще 1 у Колодязі.

З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 411 та постраждали 3 199 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Нагадаємо, що вранці 14 березня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська. Ворожа ракета поцілила у багатоповерхівку. Як наслідок – одна людина загинула, ще декілька зазнали поранень.