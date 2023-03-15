Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Зазначається, що 9 людей поранено у Краматорську, 2 у Костянтинівці, 2 у Званівці, 1 у Часовому Яру, 1 у Пречистівці та ще 1 у Колодязі.
З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 411 та постраждали 3 199 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Нагадаємо, що вранці 14 березня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська. Ворожа ракета поцілила у багатоповерхівку. Як наслідок – одна людина загинула, ще декілька зазнали поранень.
- Протягом 13 березня російські військові вбили трьох жителів Донецької області. Двоє цивільних загинули у Костянтинівці та один в Авдіївці.
- За добу російські армійці обстріляли 14 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних мешканців.