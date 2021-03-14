Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1489 — королева Кіпру Катерина Корнаро була змушена продати своє королівство Венеції.
1492 — Кастильська королева Ізабелла наказала вислати 150 тис. євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтво.
1839 — Виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використав термін “фотографія”.
1917 — у Києві розпочався З’їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні). Резолюцією з’їзду було проголошено курс на автономію України та організацію у селах сільських комітетів для забезпечення реалізації політики УЦР на місцях.
1923 — Рада Послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексію.
1939 — Угорщина розпочала війну проти Карпатської України.
1990 — на III З’їзді народних депутатів СРСР скасована 6-та стаття Конституції СРСР (від 1977 року), яка проголошувала монопольну владу (керівну роль) КПРС в СРСР.
1990 — у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, підняли національний символ — прапор України.
1994 — реліз Linux 1.0.0.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 14 березня вшановує пам’ять Євдокії Іліопольської, ігумені.
Прикмети погоди:
- Яка Євдокія, таке і літо.
- Капає з дахів – до теплого літа.
- Звідки дме вітер на Євдокію, звідти він буде дути навесні та влітку.
- Якщо на Євдокію молодий місяць з дощем, то буде мокре літо.
- Сніг цього дня – до врожаю грибів.
- Заметіль 14 березня обіцяє затяжну весну і неврожай.
- Якщо курочка з калюжки нап’ється, весна буде рання.
- Граки до Євдокії прилетіли – сніг зійде рано, а влітку часто йтимуть дощі.
- Немає в березні води – немає в травні трави.
Іменини у Григорія, Євдокії, Нестора, Антоніни, Василя, Петра, Антонія, Анни, Ольги, Івана, Олександра, Дар’ї, Михайла і Надії.