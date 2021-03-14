Вже сьогодні на турнірі WWFC 18 в гексагоні зустрінуться 16 професійних спортсменів, а також 4 найкращих аматорів UFMMA України.

На глядачів чекатимуть титульні бої за звання чемпіона світу за версією WWFC і за пояс Road to WWFC.

У головній події вечора яскравий фінішер WWFC Ігор “Дуеліст” Потеря (16-2 ММА) проведе бій за вакантний титул WWFC до 93 кг проти грузинського “Гладіатора” Георгія Лобжанідзе (11-5 ММА).

У со-головній події вечора пройде поєдинок за пояс Road to WWFC серед топових представників ММА у ваговій категорії до 66 кг Михайла Шаблія (5-1 ММА) проти колишнього претендента на титул WWFC Олександра Горшечника (14-5 ММА).

Також, крім титульних боїв, буде чимало видовищних рейтингових поєдинків серед професійних бійців як: Олександр Чижов, Олег Хачатуров, Олександр Федонов та інші.

Відкривати турнір будуть два поєдинка за участі спортсменів UFMMA (Української федерації змішаних бойових мистецтв).

Дивіться пряму трансляцію турніру WWFC 18 безкоштовно на Мегого о 19:00:

посилання для України: https://megogo.net/ru/view/11826875-wwfc-18-kyiv-fight-night.html

посилання для світу: https://megogo.net/ru/view/11826975-wwfc-18-kyiv-fight-night.html