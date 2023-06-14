Джерело: #Букви
Всесвітній день донора крові: міжнародний день, який щорічно відзначається 14 червня. У цей день в 1868 році народився Карл Ландштейнер, австрійський лікар, імунолог, який отримав в 1930 році Нобелівську премію за відкриття груп крові людини.
Всесвітній день в’язання: був заснований у 2005 Даніель Ландес. Він почався як спосіб для в’язальниць зібратися разом і насолодитися суспільством одне одного.
Міжнародний день блогера: відзначається щорічно 14 червня. Це неофіційне свято було створене для того, щоб зблизити любителів ведення блогів із різних країн світу.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Афганістан – День матері
- Литва – День трауру та надії
- Естонія – День жалоби і пам’яті
- Вірменія – День пам’яті жертв радянських репресій
- Малаві – День свободи
- США – День американського прапора та День свободи Балтії
- Латвія – День пам’яті жертв комуністичного терору
Цього дня у світі:
- 1783 — на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі заснував першу в Криму російську військово-морську базу, через рік на бажання Катерини II названу Севастополем.
- 1834 — Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) одержав патент на наждачний папір.
- 1940 — СРСР висунув Литві ультиматум з вимогою відставки уряду, арешту кількох міністрів і посилення радянської військової присутності в країні; наступного дня радянські війська окупували Литву
- 1995 — загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захопив лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори.
- 1997 — На аукціоні “Сотбі”в Нью-Йорку примірник книги коміксів “Бетмен” (1939) продали за $68 500.
- 2014 — біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту.
- 2017 — у Лондоні зайнявся 27 поверховий будинок 12 людей загинуло близько 80 людей поранені інші пропали безвісти
Яке сьогодні церковне свято:
14 червня у церковному календарі — день пам’яті мученика Юстина. В юному віці Юстин вирішив вивчати християнство, щоб стати ближчим до Бога. Довго святий шукав собі вчителя і ось зустрівся зі старцем, який порадив йому читати якомога більше священних книг. Від того часу почав Юстин читати писання пророків та апостолів. Та й пішов він до Римської імперії, щоб там проповідувати й допомагати нужденним. Його схопили та обезголовили язичники.
Прикмети:
- На берег повиповзали жаби — буде дощ.
- Вранці дощить — на великий урожай льону.
- Чистий і ясний схід сонця — до хорошого урожаю жита.
Традиції:
- Народні повір’я кажуть, що в цю дату категорично заборонено будувати паркани або працювати з будинками, тому що можна накликати на себе пожежу.
- Цього дня віряни моляться святому Юстину, щоб він подарував добробут у родині, міцне здоров’я та вірність подружжя.
Іменини сьогодні святкують:
Віра, Гаврило, Павло.
- За даними синоптиків у середу, 14 червня, у частині областей випадуть дощі.
- Також #Букви повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини на 13 червня.