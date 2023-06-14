14 червня відзначають Всесвітній день донора крові, Всесвітній день в'язання та Міжнародний день блогера. Християни сьогодні згадують мученика Юстина.

Джерело: #Букви

Всесвітній день донора крові: міжнародний день, який щорічно відзначається 14 червня. У цей день в 1868 році народився Карл Ландштейнер, австрійський лікар, імунолог, який отримав в 1930 році Нобелівську премію за відкриття груп крові людини.

Всесвітній день в’язання: був заснований у 2005 Даніель Ландес. Він почався як спосіб для в’язальниць зібратися разом і насолодитися суспільством одне одного.

Міжнародний день блогера: відзначається щорічно 14 червня. Це неофіційне свято було створене для того, щоб зблизити любителів ведення блогів із різних країн світу.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Афганістан – День матері

Литва – День трауру та надії

Естонія – День жалоби і пам’яті

Вірменія – День пам’яті жертв радянських репресій

Малаві – День свободи

США – День американського прапора та День свободи Балтії

Латвія – День пам’яті жертв комуністичного терору

Цього дня у світі:

1783 — на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі заснував першу в Криму російську військово-морську базу, через рік на бажання Катерини II названу Севастополем.

1834 — Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) одержав патент на наждачний папір.

1940 — СРСР висунув Литві ультиматум з вимогою відставки уряду, арешту кількох міністрів і посилення радянської військової присутності в країні; наступного дня радянські війська окупували Литву

1995 — загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захопив лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори.

1997 — На аукціоні “Сотбі”в Нью-Йорку примірник книги коміксів “Бетмен” (1939) продали за $68 500.

2014 — біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту.

2017 — у Лондоні зайнявся 27 поверховий будинок 12 людей загинуло близько 80 людей поранені інші пропали безвісти

Яке сьогодні церковне свято:

14 червня у церковному календарі — день пам’яті мученика Юстина. В юному віці Юстин вирішив вивчати християнство, щоб стати ближчим до Бога. Довго святий шукав собі вчителя і ось зустрівся зі старцем, який порадив йому читати якомога більше священних книг. Від того часу почав Юстин читати писання пророків та апостолів. Та й пішов він до Римської імперії, щоб там проповідувати й допомагати нужденним. Його схопили та обезголовили язичники.

Прикмети:

На берег повиповзали жаби — буде дощ.

Вранці дощить — на великий урожай льону.

Чистий і ясний схід сонця — до хорошого урожаю жита.

Традиції:

Народні повір’я кажуть, що в цю дату категорично заборонено будувати паркани або працювати з будинками, тому що можна накликати на себе пожежу.

Цього дня віряни моляться святому Юстину, щоб він подарував добробут у родині, міцне здоров’я та вірність подружжя.

Іменини сьогодні святкують:

Віра, Гаврило, Павло.