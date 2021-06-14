Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1783 — на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі заснував першу в Криму російську військово-морську базу, через рік на бажання Катерини II названу Севастополем.
1834 — Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) одержав патент на наждачний папір.
1940 — СРСР висунув Литві ультиматум з вимогою відставки уряду, арешту кількох міністрів і посилення радянської військової присутності в країні; наступного дня радянські війська окупували Литву.
1995 — загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захопив лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори.
1997 — На аукціоні “Сотбі” в Нью-Йорку примірник книги коміксів “Бетмен” (1939) продали за $68 500.
2014 — біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту.
2017 — у Лондоні зайнявся 27 поверховий будинок 12 людей загинуло близько 80 людей поранені інші пропали безвісти.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 14 червня вшановує пам’ять двох святих Юстина Філософа і Юстина Римського. У народі день назвали “Устинів”.
Прикмети погоди:
Зоря яскраво–червоного кольору – жито теж буде з червоним наливом.
Вранці небо чисте і ясне – добре достигне жито.
Ранкова веселка – до дощу.
Похмурий ранок віщує хороший врожай ярих культур.
Світанкове сонце бліде – надвечір піде дощ.
Вітер дме з західної сторони – найближчим часом буде погіршення погоди.
Дощ іде на Устина – буде хороший урожай конопель і льону.
Сьогодні іменини святкують Віра, Гаврило, Павло, Ельвіра, Валерій, Василь.