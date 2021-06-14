Сьогодні, 14 червня, у світі відзначають Всесвітній день донора крові.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1783 — на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі заснував першу в Криму російську військово-морську базу, через рік на бажання Катерини II названу Севастополем.

1834 — Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) одержав патент на наждачний папір.

1940 — СРСР висунув Литві ультиматум з вимогою відставки уряду, арешту кількох міністрів і посилення радянської військової присутності в країні; наступного дня радянські війська окупували Литву.

1995 — загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захопив лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори.

1997 — На аукціоні “Сотбі” в Нью-Йорку примірник книги коміксів “Бетмен” (1939) продали за $68 500.

2014 — біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту.

2017 — у Лондоні зайнявся 27 поверховий будинок 12 людей загинуло близько 80 людей поранені інші пропали безвісти.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 14 червня вшановує пам’ять двох святих Юстина Філософа і Юстина Римського. У народі день назвали “Устинів”.

Прикмети погоди:

Зоря яскраво–червоного кольору – жито теж буде з червоним наливом.

Вранці небо чисте і ясне – добре достигне жито.

Ранкова веселка – до дощу.

Похмурий ранок віщує хороший врожай ярих культур.

Світанкове сонце бліде – надвечір піде дощ.

Вітер дме з західної сторони – найближчим часом буде погіршення погоди.

Дощ іде на Устина – буде хороший урожай конопель і льону.

Сьогодні іменини святкують Віра, Гаврило, Павло, Ельвіра, Валерій, Василь.