14 грудня світ відзначає Міжнародний день мавп і День випускання птахів душі.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у США – День Алабами, День безкоштовної доставки, День рибної юшки з часником, у Бангладеш – День страчених інтелектуалів, у Малаві – День посадки дерев, у Туркменістані – День працівників нафтогазової промисловості та геології.

Цей день в історії:

1819 — Алабама стала 22-м штатом США

1900 — Макс Планк виступив із доповіддю у Німецькому фізичному товаристві про сформульований ним закон випромінення.

1901 — в Лондоні проведено перший турнір з настільного тенісу.

1911 — нарвежець Руаль Амундсен на їздових собаках підкорив Південний полюс. Через 35 днів тієї ж точки пішки досягнула експедиція Роберта Скотта.

1918 — гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР.

1939 — у зв’язку з нападом на Фінляндію СРСР виключений з Ліги Націй.

1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю.

1955 — членами ООН стали Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об’єднане Королівство Лівія, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспанія.

1962 — американська автоматична міжпланетна станція “Марінер-2” стала першим апаратом, який долетів до Венери.

1989 — Роман Гнатишин призначений генерал-губернатором Канади (склав присягу 29 січня 1990).

1996 — на 11 тижнів американський хіт-парад очолила пісня Don’t Speak гурту No Doubt, котра протягом місяця вийшла на перші місця в рейтингах всіх англомовних і більшості європейських країн.

2004 — на півдні Франції відкрито найвищий міст-віадук Мійо.

2008 — 29-річний журналіст єгипетського телеканалу “Аль-Багдадія” Мунтазар Аль Зейді кинув черевики у американського президента Джорджа Буша зі словами “Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!”

2009 — в центрі Стокгольма відбувся запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 14 грудня вшановує пам’ять пророка Наума. За народними переказами, Наум-покровитель знання, розуму і чесноти.

Що не можна робити:

Сьогодні краще не виходити з дому темний час доби.

Подаючи милостиню, не дивіться в очі людині.

Нічого не піднімайте з дороги, знайдена річ може принести нещастя.

Що можна робити 14 грудня:

Дослухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.

Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.

Іменини у Наума, Філарета, Анастасії, Дмитра і Порфирія.