14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у світі – День мавп. У США – день штату Алабама, смажених каштанів, марсельської юшки та безкоштовної доставки, у Японії День пам'яті 47 ронінів, а в Індії – День енергозбереження.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати 14 грудня

1901 — в Лондоні проведено перший турнір з настільного тенісу.

1911 — людина вперше підкорила Південний полюс. Експедиція норвежця Руаля Амундсена на їздових собаках досягнула точки, де, за розрахунками, повинен був лежати полюс. Через 35 днів тієї ж точки пішки досягнула експедиція Роберта Скотта.

1918 — гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР.

1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю.

1950 — було засноване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

1960 — у Парижі було підписано Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

1962 — американська автоматична міжпланетна станція “Марінер-2” стала першим апаратом, який долетів до Венери.

1994 — першим досвідом безпосереднього супутникового мовлення з території колишнього СРСР стала експериментальна трансляція з території України “Міжнародного “Слов’янського Каналу”

1996 — на 11 тижнів американський хіт-парад очолила пісня Don’t Speak гурту No Doubt, котра протягом місяця вийшла на перші місця в рейтингах всіх англомовних і більшості європейських країн

2004 — на півдні Франції відкрито найвищий міст-віадук Мійо

2008 — 29-річний журналіст єгипетського телеканалу “Аль-Багдадія” Мунтазар Аль Зейді кинув черевики у американського президента Джорджа Буша зі словами “Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!”

2009 — в центрі Стокгольма відбувся запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution

2012 — сталася стрілянина у Сенді-Гук

Сьогодні народилися

1503 — Нострадамус, французький астролог, лейб-медик Карла IX, письменник (†1566).

1546 — Тихо Браге, данський астроном, астролог і алхімік (†1601).

1821 — Микола Щербина, поет, екофілософ українського походження.

1835 — Губерт Зімар, німецький богослов (†1952).

1840, 14 листопада — Михайло Старицький, український письменник (поет, драматург, прозаїк), театральний і культурний діяч (†1904).

1850 — Микола Кузнецов, український живописець і графік. Брат художника Дмитра Кузнецова, батько оперної співачки Марії Кузнецової-Бенуа.

1866 — Роджер Фрай, англійський художник і художній критик, увів в ужиток поняття постімпресіонізм. Один з предтеч вортіцизму.

1884 — Миколай Чарнецький, український церковний діяч (УГКЦ), єпископ, професор Духовної семінарії у Станіславові, настоятель монастирів у Костополі й Ковелі. Проголошений мучеником і блаженним УГКЦ.

1895 — Поль Елюар (Ежен Грендель), французький поет-сюрреаліст.

1895 — Георг VI (Альберт Фредерік Артур Георг), король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Домініонів з 1936 року, імператор Індії в 1947 році, король Індії в 1947–1949 роках, король Ірландії в 1936–1949 роках.

1946 — Джейн Біркін, британська акторка.

1947 — Ділма Русеф, перша в історії Бразилії жінка на посаді президента країни.

1949 — Кліфф Вільямс, рок-музикант, гітарист (AC/DC).

1970 — Анна Марія Йопек, польська співачка, музикант і продюсер

1972 — Геннадій Біліченко, капітан СБУ, перший загиблий військовослужбовець у війні на Донбасі, Герой України (посмертно).

1979 — Андрій Макров, естонський хокеїст

1988 — Ванесса Гадженс, американська акторка і співачка.

Православне свято

14 грудня православна церква вшановує пам’ять святого пророка Наума, який жив у Галілеї у 7 столітті до Різдва Христового. Про його життя не збереглося жодних відомостей, але відомо про книгу пророцтв, що вийшла з-під пера Наума незабаром після падіння Фів 663 року до нашої ери.

Існувала ціла церемонія: з ранку все сімейство вирушало до церкви, де служили молебень та просили благословення на навчання

Прикмети і традиції на 14 грудня

Багато снігу 14 – до повені навесні.

Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.

День видався теплим – зима буде теплою.

Іменини сьогодні, 14 грудня, святкують Дмитро та Наум.