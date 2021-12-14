14 грудня 2021 року своє 57-річчя святкує український кримськотатарський політик та народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Ахтем Чийгоз. Він відомий своєю суспільною та політичною діяльністю проти анексії Кримського півострова.

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Біографія та політична діяльність

Ахтем Чийгоз народився 14 грудня 1964 року в місті Булунгур Самаркандської області Узбецької РСР. На свою історичну, повернувся у 1989 році.

Вже у 2002 році був обраний головою Бахчисарайського регіонального меджлісу, а невдовзі й членом Меджлісу кримськотатарського народу. Також до 2010 року був членом Ради представників кримськотатарського народу.

Під час Революції Гідності Ахтем, як і більшість кримських татар, підтримував мітинги в Києві на Майдані Незалежності.

В травні 2014 виступив на підтримку ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, якому інкримінували звинувачення у підготовці терористичного акту.

Наразі Ахтем Чийгоз є народним депутатом України від партії “Європейська Солідарність”.

Переслідування російською владою

29 січня 2015 року Ахтема Чийгоза затримали представники силових структур російської окупаційної влади. Йому висунули звинувачення у масових заворушеннях згідно з 1 частиною статті 212 кримінального кодексу Російської Федерації. Причиною арешту стала участь у мітингу перед будівлею Верховної Ради Криму.

У той день відбувалися мітинги кримських татар та проросійських активістів, які переросли в сутички. Внаслідок загинули двоє людей: один чоловік помер від серцевого нападу, одна жінка — через тисняву.

Пресслужба правозахисної організації Amnesty International прокоментувала арешт та зазначила, що затримання одного з лідерів Меджлісу є “черговим із низки репресивних заходів” проти незгодних з анексією Криму.

“Під час акції були поодинокі випадки застосування помірного насильства, але не було жодних ознак масових заворушень. Ахтем Чийгоз був одним із тих, хто намагався допомогти міліції утримувати два натовпи подалі один від одного”, — зазначено в повідомленні Amnesty International.

Як запобіжний захід, окупаційна влада обрала утримання Чийгоза під вартою тривалістю три тижні.

Через два роки так званий “верховний суд” анексованого Криму засудив Ахтема до 8 років колонії суворого режиму. Проте, 25 жовтня Чийгоз разом з іншим кримськотатарським політв’язнем Ільмі Умеровим були видані Туреччині та звільнені від відбування покарання.