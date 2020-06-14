14 червня світ відзначає Всесвітній день донора крові, Міжнародний день натуристів, або День нудиста, і Міжнародний день блогера.

Про це розповідають #Букви.

На Кубі святкують День Ернесто Че Гевари, в США – День прапора, День армії, День полуничного торта, День бурбона, в Ізраїлі – Шавуот, в Люксембурзі – День матері, в Бельгії, Австрії – День батька, в Польщі – День пам’яті жертв нацистських концентраційних таборів, в Парагваї – День миру, у Вірменії – День захисту прав безвинно засуджених, в Малаві – День свободи, в Литві – День жалоби і надії, в Естонії, Латвії – День пам’яті жертв комуністичних репресій, в Канаді – День канадських річок, на Фолклендських островах – День визволення.

Пам’ятні дати 14 червня

У 1775 – створена армія США.

У 1777 – Другий континентальний конгрес прийняв зірково-смугастий прапор США, спочатку на ньому було 13 зірок і 13 червоних і білих смуг.

У 1834 – Айзек Фішер-молодший запатентував наждачний папір. Як абразиви використовувалися дрібні камінчики.

У 1847 – німецький хімік Роберт Бунзен винайшов пальник, названу його ім’ям.

У 1951 – у Вашингтоні надійшов у продаж перший комп’ютер – UNIVAC 1.

У 1984 – Палата громад британського парламенту дозволила подружжю розлучатися через рік після одруження.

У 1985 – в Шенгені (Люксембург) був підписаний договір між п’ятьма європейськими державами – Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція і Німеччина, що отримав назву “Шенгенська угода”. Документ вступив в дію 26 березня 1995, припинив існування 1 травня 1999 року. Його замінили Шенгенською законодавством Європейського союзу.

Яке сьогодні церковне свято

У цей день православна церква вшановує пам’ять святих з одним ім’ям Юстин: Юстина Філософа і Юстина Римського. У народі день назвали Устинов.

За повір’ям, в цей день жінки повинні бути поруч зі своїми чоловіками і Устин їх віддячить за це – ніколи не розлучить подружжя. ще сенгодня можна збирати лікарські трави.

Що не можна сьогодні робити

У Устинов день забороняється ставити паркан – може статися пожежа.

Прикмети на 14 червня

Вранці небо чисте і ясне – буде хороший урожай жита;

вранці веселка – до дощу;

похмурий ранок – буде хороший урожай ярих культур;

сонце на світанку бліде – до вечора піде дощ;

дощ – буде хороший урожай конопель та льону.

14 червня іменини Іменини у Валеріана, Ельвіри, Дениса, Юстина, Віри, Харитона, Івана, Василя, Пеона, Гаврило і Павла.