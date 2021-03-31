14 країн та директор ВООЗ звинуватили Китай у приховуванні даних про походження пандемії

14 країн та генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус звинуватили Китай у приховуванні важливої інформації про походження пандемії коронавірусу.

Про це вони заявили у спільній заяві.

Спільна недовіра

Зокрема, США, Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Ізраїль, Японія, Латвія, Литва, Норвегія, Республіка Корея, Словенія та Велика Британія висловили занепокоєння обмеженим доступом до “повних, оригінальних даних та зразків” щодо виникнення коронавірусу.

Європейський Союз виступив із власною заявою, висловивши ту ж стурбованість, але ця заява має дещо м’якшу риторику. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що дослідники зіткнулися з проблемами під час своєї чотиритижневої місії до центрального китайського міста Ухань, де вперше був виявлений коронавірус.

Розслідування ВООЗ, проведене більш ніж через рік після початкового спалаху, з самого початку перебувало під пильним контролем. Деякі вчені та уряд США ставлять під сумнів незалежність та правдивість дослідження. Тим часом Пекін звинуватив Вашингтон та інших у “політизації” походження вірусу.

Після неодноразових затримок звіт ВООЗ, складений групою міжнародних експертів та їхніми китайськими колегами, був нарешті опублікований 30 березня. Він надає детальну експертизу даних, зібраних китайськими вченими та представниками влади з перших днів пандемії, але пропонує мало нового розуміння або конкретних висновків про те, де і як вірус поширився на людей.

Китай рішуче відкидає будь-яку критику або звинувачення, пов’язані з походженням пандемії.

За даними CNN, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна завжди була “прихильником глобальних наукових досліджень щодо джерела вірусу та шляхів його передачі”.

“Китайська сторона запропонувала необхідне полегшення роботи команди, повністю демонструючи відкритість, прозорість та відповідальне ставлення”, – йдеться в заяві.

У спільній заяві 14 країн було визнано “невтомну роботу” експертів ВООЗ для з’ясування виникнення пандемії, але також порушено питання щодо незалежності звіту.

“Не менш важливим є те, що ми висловлюємо свою спільну стурбованість тим, що міжнародне експертне дослідження щодо джерела вірусу SARS-CoV-2 суттєво затрималось і не мало доступу до повних, оригінальних даних та зразків”, – йдеться у заяві.

Доступ до даних

Виступаючи на брифінгу у вівторок, глава ВООЗ визнав, що міжнародні експерти стикаються з проблемами доступу до даних в Ухані.

“Під час моїх обговорень із командою вони висловили труднощі, з якими вони зіткнулися при доступі до необроблених даних. Я очікую, що майбутні спільні дослідження включатимуть більш своєчасний і всебічний обмін даними”, – сказав Гебреєсус.

У своїй заяві ЄС зазначив, що звіт є “корисним першим кроком”, але з жалем відзначив “пізній початок дослідження, затримку розгортання експертів та обмежену доступність ранніх зразків та відповідних даних”.

“Тільки завдяки ретельному огляду походження вірусу та його передачі в людську популяцію ми зможемо краще зрозуміти та контролювати цю пандемію, а також краще запобігти та підготуватися до майбутніх надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я”, – йдеться у повідомленні.

Для порівняння, відповідь уряду США була набагато жорсткішою.

“У звіті не вистачає важливих даних, інформації та доступу до даних. Він представляє часткову неповну картину”, – сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

За її словами, китайська влада “не була прозорою, не надала базових даних – це, безумовно, не можна кваліфікувати як співпрацю”.

Політичні перешкоди

У звіті розглядаються чотири можливі шляхи виникнення коронавірусу. Експерти зробили висновок, що він, найімовірніше, поширився на людину від проміжної тварини. Але це не дало відповіді на ключові питання про те, як відбулася ця передача.

У звіті рекомендується проводити подальші дослідження для відстеження тварин, що продаються на ринках у районі Уханя та навколо нього, включаючи опитування працівників ферм дикої природи та тестування їх на наявність антитіл до коронавірусу.

У звіті також називають “надзвичайно малоймовірною” теорію про те, що вірус просочився внаслідок лабораторного інциденту. Цю гіпотезу просувала попередня адміністрація Трампа і жорстко заперечував уряд Китаю.

“Ми просто не знайшли жодних реальних доказів чи реальних підказок щодо цього, попри те, що ставили багато досить важких питань Інституту вірусології Уханя”, – заявив доктор Пітер Дасак, член групи експертів ВООЗ, яка відвідала Ухань.

Водночас глава ВООЗ заявив, що оцінка звіту щодо теорії витоків лабораторії була “недостатньо широкою”, і для отримання більш надійних висновків будуть потрібні подальші дані та дослідження.

“Хоча команда дійшла висновку, що витік лабораторії є найменш вірогідною гіпотезою, це вимагає подальшого розслідування, можливо, з додатковими місіями із залученням спеціалістів, які я готовий розгорнути”, – сказав Гебреєсус.

Звіт містить ряд рекомендацій щодо подальших досліджень, включаючи тестування на антитіла до коронавірусу у зразках, відібраних через банки крові до спалаху в Ухані.

Пітер Бен Ембарек, провідний дослідник місії ВООЗ, сказав, що звіт був “лише початком”, зізнавшись, що “ми лише подряпали поверхню цих дуже складних комплексів досліджень, які потрібно провести”.

Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії “вкрай малоймовірний”.