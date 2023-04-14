14 квітня відзначається День моментів сміху. За церковним календарем сьогодні вшановують Марію Єгипетську, а також цьогоріч 14 квітня - Велика або Страсна п'ятниця.

Про це повідомляють #Букви.

День моментів сміху: подія була вигадана письменником і оратором Іззі Гезеллом 1997 року. Головна мета цього дня — нагадати людству про користь щоденного щирого сміху, залучити до проявляння емоцій.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Ангола – День молоді

Грузія – День рідної мови

Португалія – День кави

Цього дня у світі:

70 — римські війська Тита Флавія почали облогу Єрусалима.

1611 — на бенкеті, організованому принцом Федеріко Чезі на честь Галілео Галілея, вперше прозвучало слово “телескоп”.

1848 — у Росії введений секретний цензурний комітет для спостереження за друком;

1852 — при Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині — Історичний архів України в Києві).

1863 — у Петербурзі відбулася прем’єра опери Семена Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм”

1865 — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.

1871 — у Німеччині заснований парламент — рейхстаг;

1894 — перша публічна демонстрація кінопроєктора Едісона.

1894 — у Нью-Йорку Томас Алва Едісон вперше продемонстрував роботу свого нового винаходу, пристрою для перегляду фільмів під назвою кінетоскоп. Тривав фільм лише 13 секунд, він не проєктувався на екран, і для його перегляду необхідно було дивитись у спеціальний отвір

1895 — на нараді соціал-демократів у Петербурзі Ленін познайомився з Крупською;

1909 — Вільямом д’Арсі створена Англо-перська нафтова компанія (нині British Petroleum).

1912 — найбільший на той час пасажирський лайнер світу Титанік зіштовхнувся з айсбергом і потонув.

1912 — засновано ФК “Сантус” (Сан-Паулу, Бразилія).

1918 — заснування в СРСР державної компартійної монопольної пропаганди — декрет Ради Народних Комісарів на чолі з Леніним: “О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции”

1927 — у шведському Гетеборзі зійшов з конвейєра перший автомобіль “Вольво” ÖV4.

1929 — ректором Львівської Богословської академії став Йосип Сліпий.

1930 — на екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка “Земля”.

1931 — проголошена Друга Іспанська республіка; короля Альфонсо XIII позбавлено влади.

1940 — на Західній Україні у священників вилучили книги реєстрації шлюбів.

1961 — у Москві відбулася урочиста зустріч першого космонавта Юрія Гагаріна;

1970 — на американському пілотованому космічному кораблі “Аполлон-13” сталася аварія під час польоту до Місяця. Звук Г’юстоне, у нас проблема!;

1978 — у Тбілісі відбулися масові демонстрації з вимогою збереження за грузинською мовою державного статусу;

1991 — з музею ван Гога в Амстердамі викрадено 20 картин вартістю $500 млн, проте вони були знайдені за 35 хвилин;

2003 — розшифрований людський геном.

2007 — уперше показано на М1 мультсеріал Футурама.

2014 — офіційний початок АТО на сході України.

2022 — знищення флагмана Чорноморського флоту ВМФ Росії крейсера “Москва”.

Яке сьогодні церковне свято:

14 квітня в церковному календарі – день пам’яті Марії Єгипетської. Свята народилася в середині V століття в Єгипті. У віці 12 років покинула батьківську домівку, щоб вирушити до Олександрії. Вела блудливе життя за молодості, але потім покаялася. Сталося це тоді, коли Марія і інші прочани відвідали Храм Гробу Господнього. На вході вона зрозуміла, що вела грішне життя. Відтоді поселилася дівчина в пустелі, щоденно молилася і спокутувала свої гріхи майже 50 років.

Також цьогоріч 14 квітня у християн східного обряду Велика або Страсна п’ятниця – день, коли було розіп’ято Ісуса Христа. У Страсну п’ятницю важливо дотримуватися суворого посту, потрібно провести день в молитві і смиренні. В цей день заборонені співи та гулянки. В народі навіть кажуть: “Хто в Страсну п’ятницю сміється, той весь рік плакатиме”.

Прикмети:

14 квітня гроза, значить літо буде засушливим.

Сира погода – до гарного врожаю грибів.

Ясне небо вночі – на хороший урожай цього року.

Розлилася вода – буде хороший сінокіс.

Сині хмари – до наближення тепла.

Гримить грім – буде ясне і тепле літо.

Традиції:

В Страсну п’ятницю не можна плювати на землю, інакше від такої людини всі святі відвернуться.

Страсна п’ятниця – один з найсуворіших днів перед Великоднем. Сьогодні не можна сваритися і лаятися, лихословити, заздрити і пліткувати. Забороняється прати, шити і що-небудь різати, а також рубати дрова і працювати сокирою. Не можна “турбувати землю залізом” – працювати в полі й на городі металевим інвентарем.

Не слід веселитися, сміятися, співати, влаштовувати застілля з алкоголем.

В давнину до цього дня у селян часто вже закінчувалися всі запаси їжі. А ще намагалися по-хорошому обдурювати сусідів. Якщо вдавалося обдурити 12 осіб, буде щастити всі 12 місяців. Дівчата ж намагалися обвести довкола пальця 9 чоловіків, щоб після заміжжя їм не зраджували.

Іменини сьогодні святкують:

Аврам, Юхим, Макарій, Марко, Гордій, Марія.