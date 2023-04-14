Про це повідомляють #Букви.
День моментів сміху: подія була вигадана письменником і оратором Іззі Гезеллом 1997 року. Головна мета цього дня — нагадати людству про користь щоденного щирого сміху, залучити до проявляння емоцій.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Ангола – День молоді
- Грузія – День рідної мови
- Португалія – День кави
Цього дня у світі:
- 70 — римські війська Тита Флавія почали облогу Єрусалима.
- 1611 — на бенкеті, організованому принцом Федеріко Чезі на честь Галілео Галілея, вперше прозвучало слово “телескоп”.
- 1848 — у Росії введений секретний цензурний комітет для спостереження за друком;
- 1852 — при Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині — Історичний архів України в Києві).
- 1863 — у Петербурзі відбулася прем’єра опери Семена Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм”
- 1865 — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.
- 1871 — у Німеччині заснований парламент — рейхстаг;
- 1894 — перша публічна демонстрація кінопроєктора Едісона.
- 1894 — у Нью-Йорку Томас Алва Едісон вперше продемонстрував роботу свого нового винаходу, пристрою для перегляду фільмів під назвою кінетоскоп. Тривав фільм лише 13 секунд, він не проєктувався на екран, і для його перегляду необхідно було дивитись у спеціальний отвір
- 1895 — на нараді соціал-демократів у Петербурзі Ленін познайомився з Крупською;
- 1909 — Вільямом д’Арсі створена Англо-перська нафтова компанія (нині British Petroleum).
- 1912 — найбільший на той час пасажирський лайнер світу Титанік зіштовхнувся з айсбергом і потонув.
- 1912 — засновано ФК “Сантус” (Сан-Паулу, Бразилія).
- 1918 — заснування в СРСР державної компартійної монопольної пропаганди — декрет Ради Народних Комісарів на чолі з Леніним: “О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции”
- 1927 — у шведському Гетеборзі зійшов з конвейєра перший автомобіль “Вольво” ÖV4.
- 1929 — ректором Львівської Богословської академії став Йосип Сліпий.
- 1930 — на екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка “Земля”.
- 1931 — проголошена Друга Іспанська республіка; короля Альфонсо XIII позбавлено влади.
- 1940 — на Західній Україні у священників вилучили книги реєстрації шлюбів.
- 1961 — у Москві відбулася урочиста зустріч першого космонавта Юрія Гагаріна;
- 1970 — на американському пілотованому космічному кораблі “Аполлон-13” сталася аварія під час польоту до Місяця. Звук Г’юстоне, у нас проблема!;
- 1978 — у Тбілісі відбулися масові демонстрації з вимогою збереження за грузинською мовою державного статусу;
- 1991 — з музею ван Гога в Амстердамі викрадено 20 картин вартістю $500 млн, проте вони були знайдені за 35 хвилин;
- 2003 — розшифрований людський геном.
- 2007 — уперше показано на М1 мультсеріал Футурама.
- 2014 — офіційний початок АТО на сході України.
- 2022 — знищення флагмана Чорноморського флоту ВМФ Росії крейсера “Москва”.
Яке сьогодні церковне свято:
14 квітня в церковному календарі – день пам’яті Марії Єгипетської. Свята народилася в середині V століття в Єгипті. У віці 12 років покинула батьківську домівку, щоб вирушити до Олександрії. Вела блудливе життя за молодості, але потім покаялася. Сталося це тоді, коли Марія і інші прочани відвідали Храм Гробу Господнього. На вході вона зрозуміла, що вела грішне життя. Відтоді поселилася дівчина в пустелі, щоденно молилася і спокутувала свої гріхи майже 50 років.
Також цьогоріч 14 квітня у християн східного обряду Велика або Страсна п’ятниця – день, коли було розіп’ято Ісуса Христа. У Страсну п’ятницю важливо дотримуватися суворого посту, потрібно провести день в молитві і смиренні. В цей день заборонені співи та гулянки. В народі навіть кажуть: “Хто в Страсну п’ятницю сміється, той весь рік плакатиме”.
Прикмети:
14 квітня гроза, значить літо буде засушливим.
Сира погода – до гарного врожаю грибів.
Ясне небо вночі – на хороший урожай цього року.
Розлилася вода – буде хороший сінокіс.
Сині хмари – до наближення тепла.
Гримить грім – буде ясне і тепле літо.
Традиції:
- В Страсну п’ятницю не можна плювати на землю, інакше від такої людини всі святі відвернуться.
- Страсна п’ятниця – один з найсуворіших днів перед Великоднем. Сьогодні не можна сваритися і лаятися, лихословити, заздрити і пліткувати. Забороняється прати, шити і що-небудь різати, а також рубати дрова і працювати сокирою. Не можна “турбувати землю залізом” – працювати в полі й на городі металевим інвентарем.
- Не слід веселитися, сміятися, співати, влаштовувати застілля з алкоголем.
В давнину до цього дня у селян часто вже закінчувалися всі запаси їжі. А ще намагалися по-хорошому обдурювати сусідів. Якщо вдавалося обдурити 12 осіб, буде щастити всі 12 місяців. Дівчата ж намагалися обвести довкола пальця 9 чоловіків, щоб після заміжжя їм не зраджували.
Іменини сьогодні святкують:
Аврам, Юхим, Макарій, Марко, Гордій, Марія.
- За даними синоптиків у п’ятницю, 14 квітня, у низці регіонів очікуються опади у вигляді дощу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 13 квітня.