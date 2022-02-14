14 лютого у світі святкують День всіх закоханих, Міжнародний день дарування книг і Європейський день допомоги хворим на епілепсію.

Про це повідомляють #Букви.

В Україні сьогодні також святкують День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України. Саме 14 лютого 1994 року хімічні війська наказом Міністерства оборони України були перейменовані у війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Цей день вважається святковим для військових хіміків. Військові, пов’язані з цією сферою, захищають населення від впливу хімічної, радіаційної чи біологічної зброї.

Християни вшановують пам’ять святого мученика Трифона. Згідно з віруваннями, він зцілював людей і відганяв молитвами від них нечисту силу.

Пам’ятні дати:

У 1663 році Канаду оголосили королівською провінцією Франції.

У 1779 році загинув англійський першовідкривач, навігатор і дослідник Джеймс Кук. Це трапилося у сутичці з аборигенами Гавайських островів.

У 1807 році Мексика віддала Сполученим Штатам Америки штат Техас.

У 1876 році 33-м штатом США став Оргегон.

У 1912 році Аризона стала 48-м штатом США.

У 1918 році календар у Росії був переведений на новий, григоріанський стиль.

У 1919 році розпочалася польсько-радянська війна – війна між Польською Республікою і Українською Народною Республікою з одного боку, і РСФРР – з другого, у квітні-жовтні 1920 року.

У 1949 році була відкрита перша сесія Кнесету – ізраїльського парламенту.

У 1990 році “Вояджер-1” зробив одне з найвідоміших фото ХХ століття – він сфотографував Землю на відстані 6,4 млрд км; фото отримало назву “Бліда блакитна цятка.

У 1992 році Україна та Росія встановили дипломатичні відносини.

У 1993 році був підписаний договір про співпрацю народів Карпатського регіону між трьома країнами: Україною, Польщею та Угорщиною.

У 2005 році трьома працівниками PayPal був заснований YouTube.

У цей день народилися:

У 1857 році народився Овксентій Корчак-Чепурківський – визначний український гігієніст і епідеміолог, організатор системи охорони народного здоров’я, міністр УНР, член Всеукраїнської академії наук (ВУАН).

У 1859 народився американський інженер Джордж Ферріс – саме він спроєктував у 1893 році оглядове колесо.

У 1866 році народився український учений-історик, громадський та політичний діяч, борець за незалежність і самобутність України Микола Власенко.

У 1908 році народився Петро Юхимович Шелест – перший секретар ЦК КП України.

У 1911 році народився Адальберт Борецький – українсько-словацький художник, педагог, громадський діяч.

У 1928 році народився японський кінорежисер, сценарист і продюсер Кобаясі Масакі.

У 1930 році народився Георгій Якутович – український митець-графік, ілюстратор, майстер ліногравюри, ксилографії та офорту, художник кіно, член Національної спілки художників України та лауреат Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка.

Прикмети:

Якою буде погода 14 лютого – таким буде рік.

Якщо у цей день сильний вітер – скоро потеплішає.

Традиції:

14 лютого не можна заздрити, лаятися та насміхатися з інших.

Також у цей день не можна викидати старі речі.

Іменини святкують: Валентин, Кирило, Мефодій, Петро, Тимофій, Семен, Давид, Трифон, Василь, Анастас, Анастасій.