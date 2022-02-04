Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Відбудуться переговори Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца, який прибуде до нашої країни з першим офіційним візитом”, – в повідомленні.

В ОП зазначають, що ФРН є одним із ключових партнерів і союзників України та відіграє важливу посередницьку роль у межах Нормандського формату.

Нагадаємо, що раніше Шольц закликав Європу та Сполучені Штати Америки добре подумати над запровадженням санкцій проти Росії у разі подальшої агресії проти України, оскільки наслідки можуть торкнутись й інших країн.

Також в ОП наголошують, що візит Федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України в час безпекових викликів для всієї Європи.