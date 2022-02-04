Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.
Відбудуться переговори Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца, який прибуде до нашої країни з першим офіційним візитом”, – в повідомленні.
В ОП зазначають, що ФРН є одним із ключових партнерів і союзників України та відіграє важливу посередницьку роль у межах Нормандського формату.
Нагадаємо, що раніше Шольц закликав Європу та Сполучені Штати Америки добре подумати над запровадженням санкцій проти Росії у разі подальшої агресії проти України, оскільки наслідки можуть торкнутись й інших країн.
Також в ОП наголошують, що візит Федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України в час безпекових викликів для всієї Європи.
- Нещодавно німецька Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) заборонила в країні супутникову та онлайн-трансляцію російського телеканалу RT DE. Медіарегулятор послався на відсутність ліцензії на мовлення каналу в ФРН.
- Також мер Києва Віталій Кличко переконаний, що якщо Німеччина має щирий намір підтримати та допомогти Україні в боротьбі проти Російської Федерації, то слід забути про запуск російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2”. У ФРН мають почати діяти у скрутний момент.