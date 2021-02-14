Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
842 — умовний день народження французької мови: Людовік II Німецький і Карл II Лисий принесли Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою.
1663 — Канада оголошена королівською провінцією Франції.
1778 — прапор Сполучених Штатів уперше формально визнаний іноземним військово-морським судном.
1779 — у сутичці з аборигенами Гавайських островів загинув англійський мореплавець Джеймс Кук.
1848 — за мирним договором Мексика віддала Техас Сполученим Штатам.
1876 — американський винахідник Александер Белл продемонстрував перший побутовий телефон.
1914 — у ході виборчої реформи в Галичині українці змогли одержати третину місць у місцевому сеймі.
1933 — у Парижі відкрилася перша у світі телефонна служба точного часу.
1946 — у Пенсильванському університеті фірмою IBM представлений ENIAC — один із перших у світі комп’ютерів.
1972 — стартувала до Місяця радянська автоматична станція “Луна-20”. Через 11 днів вона доставить на Землю місячний ґрунт.
1989 — аятола Хомейні заочно засудив іранського письменника Салмана Рушді до страти за книгу “Сатаниські вірші”.
1992 — установлені дипломатичні відносини між РФ і Україною.
2005 — заснування сервісу YouTube.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 14 лютого вшановує пам’ять Святого Трифона, покровителя сім’ї.
Що не можна робити:
Не можна спізнюватися;
Не можна дарувати обручку (порада для хлопців), якщо не плануєте просити руки і серця;
Не змінюйте кардинально свій зовнішній вигляд;
Що можна робити 14 лютого:
Весілля цього дня – хороший знак.
Іменини: Віктор, Микита, Богдан, Кир, Іван, Афанасія, Феоктиста, Казимир, Ілля, Клавдій, Кирей, Пахом, Вікторія, Лінда.