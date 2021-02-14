14 лютого у світі відзначаються День святого Валентина або День всіх закоханих, Міжнародний день диваків-одинаків, День комп'ютерника і програміста, Міжнародний день дарування книг, День закоханих у бібліотеку, Всесвітній день зцілення звуком, День народження французької мови, Всесвітній день шлюбу, Свято пробудження життєвих сил, Неділя аутизму.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

842 — умовний день народження французької мови: Людовік II Німецький і Карл II Лисий принесли Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою.

1663 — Канада оголошена королівською провінцією Франції.

1778 — прапор Сполучених Штатів уперше формально визнаний іноземним військово-морським судном.

1779 — у сутичці з аборигенами Гавайських островів загинув англійський мореплавець Джеймс Кук.

1848 — за мирним договором Мексика віддала Техас Сполученим Штатам.

1876 — американський винахідник Александер Белл продемонстрував перший побутовий телефон.

1914 — у ході виборчої реформи в Галичині українці змогли одержати третину місць у місцевому сеймі.

1933 — у Парижі відкрилася перша у світі телефонна служба точного часу.

1946 — у Пенсильванському університеті фірмою IBM представлений ENIAC — один із перших у світі комп’ютерів.

1972 — стартувала до Місяця радянська автоматична станція “Луна-20”. Через 11 днів вона доставить на Землю місячний ґрунт.

1989 — аятола Хомейні заочно засудив іранського письменника Салмана Рушді до страти за книгу “Сатаниські вірші”.

1992 — установлені дипломатичні відносини між РФ і Україною.

2005 — заснування сервісу YouTube.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 14 лютого вшановує пам’ять Святого Трифона, покровителя сім’ї.

Що не можна робити:

Не можна спізнюватися;

Не можна дарувати обручку (порада для хлопців), якщо не плануєте просити руки і серця;

Не змінюйте кардинально свій зовнішній вигляд;

Що можна робити 14 лютого:

Весілля цього дня – хороший знак.

Іменини: Віктор, Микита, Богдан, Кир, Іван, Афанасія, Феоктиста, Казимир, Ілля, Клавдій, Кирей, Пахом, Вікторія, Лінда.