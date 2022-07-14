Про це повідомляють #Букви.
У світі цього дня відзначають:
- Індія – День Будди Шак’ямуні
- Ірак – День революції
- Італія – Фестиваль Сан-Фермин (з 7 по 14 липня)
- Франція – День взяття Бастилії
- Швеція – День народження кронпринцеси Вікторії
- Гондурас – Національний день
Цього дня у світі:
- 1021 — Митрополит Київський Іоанн I урочисто відкрив і прославив мощі святих руських князів Бориса та Гліба і встановив день вшанування їх пам’яті.
- 1099 — учасники Першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим і вирізали майже всіх мусульман і євреїв(близько 40 тисяч осіб), спалили мечеті та синагоги.
- 1471 — Перемога московських військ в битві на річці Шелоні визначила ліквідацію політичної самостійності Новгорода.
- 1726 — царським указом в Україні ліквідовано сердюцькі полки.
- 1789 — повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в’язницю Бастилію. Національне свято Франції.
- 1894 — У Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова і Кракова). На 6-й хвилині Володимир Хомицький забив перший гол.
- 1933 — Вийшов перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая.
- 1945 — Новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією.
- 1969 — Розпочалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом.
- 2000 — Георгій Ґонґадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.
Яке сьогодні церковне свято:
14 липня православні вшановують день пам’яті святих безсрібників і чудотворців Даміана і Косми (Дем’яна і Кузьми).
Брати Косма і Даміан жили в III столітті після Різдва Христового в Римі. Вони рано осиротіли. Їхнім основним заняттям була лікарська справа, в якій вони досягли неабияких успіхів. Вони не брали за свою працю жодної плати. Лікування безсрібників Косма і Даміан поєднували з проповіддю слова Божого.
Прикмети:
- Західний вітер приносить дощі.
- На деревах з’явилося жовте листя – до ранньої осені.
- Зірки дуже яскраво мерехтять 14 липня на нічному небі, а вранці видно хмари – буде сильна гроза.
- Кузьма і Дем’ян прийшли, на косовицю пішли.
Традиції:
- Цього дня люди збирали рослини, якими можна було фарбувати тканину.
- У народі 14 липня було пов’язано з посиденьками. Зазвичай столи накривалися складину, в будинках збиралися гості, які співали пісні і веселилися.
- На Кузьму і Дем’яна збирали ягоди – малину і аґрус, з яких варили варення, робили компоти.
- Цього дня селяни прополювали городи, щоб уникнути появи бур’янів.
- 14 липня – період сінокосу, тому люди не сиділи вдома, а працювали в полях.
- Вважалося, що в цей день самі святі покровителі спускалися на землю і допомагали селянам лагодити старі коси і граблі.
Цього дня іменини відзначають:
Ангеліна, Даміан, Петро, Камілія, Маркел, Кузьма, Никодим, Дем’ян.