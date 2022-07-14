14 липня у Франції відзначають День взяття Бастилії. Християни цього дня вшановують день пам'яті святих безсрібників і чудотворців Даміана і Косми (Дем'яна і Кузьми).

Про це повідомляють #Букви.

У світі цього дня відзначають:

Індія – День Будди Шак’ямуні

Ірак – День революції

Італія – Фестиваль Сан-Фермин (з 7 по 14 липня)

Франція – День взяття Бастилії

Швеція – День народження кронпринцеси Вікторії

Гондурас – Національний день

Цього дня у світі:

1021 — Митрополит Київський Іоанн I урочисто відкрив і прославив мощі святих руських князів Бориса та Гліба і встановив день вшанування їх пам’яті.

1099 — учасники Першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим і вирізали майже всіх мусульман і євреїв(близько 40 тисяч осіб), спалили мечеті та синагоги.

1471 — Перемога московських військ в битві на річці Шелоні визначила ліквідацію політичної самостійності Новгорода.

1726 — царським указом в Україні ліквідовано сердюцькі полки.

1789 — повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в’язницю Бастилію. Національне свято Франції.

1894 — У Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова і Кракова). На 6-й хвилині Володимир Хомицький забив перший гол.

1933 — Вийшов перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая.

1945 — Новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією.

1969 — Розпочалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом.

2000 — Георгій Ґонґадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

14 липня православні вшановують день пам’яті святих безсрібників і чудотворців Даміана і Косми (Дем’яна і Кузьми).

Брати Косма і Даміан жили в III столітті після Різдва Христового в Римі. Вони рано осиротіли. Їхнім основним заняттям була лікарська справа, в якій вони досягли неабияких успіхів. Вони не брали за свою працю жодної плати. Лікування безсрібників Косма і Даміан поєднували з проповіддю слова Божого.

Прикмети:

Західний вітер приносить дощі.

На деревах з’явилося жовте листя – до ранньої осені.

Зірки дуже яскраво мерехтять 14 липня на нічному небі, а вранці видно хмари – буде сильна гроза.

Кузьма і Дем’ян прийшли, на косовицю пішли.

Традиції:

Цього дня люди збирали рослини, якими можна було фарбувати тканину.

У народі 14 липня було пов’язано з посиденьками. Зазвичай столи накривалися складину, в будинках збиралися гості, які співали пісні і веселилися.

На Кузьму і Дем’яна збирали ягоди – малину і аґрус, з яких варили варення, робили компоти.

Цього дня селяни прополювали городи, щоб уникнути появи бур’янів.

14 липня – період сінокосу, тому люди не сиділи вдома, а працювали в полях.

Вважалося, що в цей день самі святі покровителі спускалися на землю і допомагали селянам лагодити старі коси і граблі.

Цього дня іменини відзначають:

Ангеліна, Даміан, Петро, Камілія, Маркел, Кузьма, Никодим, Дем’ян.