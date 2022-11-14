Сьогодні, 14 листопада, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, Міжнародний день логопеда, День виноградаря і винороба.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1918 — намагаючись заручитись підтримкою Антанти, гетьман Скоропадський проголосив федерацію Української Держави з майбутньою небільшовицькою Росією, що стало приводом до антигетьманського повстання. На засіданні Українського Національного Союзу створена Директорія Української Народної Республіки — тимчасовий революційний орган.

1918 — з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського було засновано Українську Академію наук.

1920 — Уряд УНР залишив Україну та переїхав до Польської республіки.

1925 — У Чехословацькій республіці створено Леґію українських націоналістів.

1939 — Верховна Рада УРСР затвердила Закон про так зване “возз’єднання” (анексію) Західної України з УРСР.

1944 — У Києві відкрився Державний музей українського мистецтва.

1944 — До Середньої Азії з Грузинської РСР депортовано понад 100 тисяч турків-месхетинців.

1963 — потужний підводний вулканічний вибух утворює острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії.

1989 — Верховна Рада СРСР ухвалила Декларацію про визнання незаконними і злочинними репресивні акти проти народів, підданих насильницькому переселенню, та про забезпечення їхніх прав.

1999 — на посаду президента України вдруге обрано Леоніда Кучму.

2005 — Корпорація Boeing оголосила про старт виробництва літака Boeing 747-8.

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам’ять двох братів, святих безсрібників Косми і Даміана, що жили на початку 4-го століття.

Що не можна робити 14 листопада:

Сьогодні не можна їсти куряче м’ясо.

Не варто братися за нові справи.

Не можна важко фізично працювати та займатися рукоділлям.

Прикмети:

Якщо день теплий, то й зима не буде лютою.

Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік – неврожайним.

Якщо випало багато снігу, то готуйтеся до весняного водопілля.

Якщо річки і озера вкрилися кригою, то потепління чекати не варто.

Якщо в цей день невеликий мороз, то похолодає нескоро.

Іменини святкують Адріан, Хома, Кузьма і Дем’ян.