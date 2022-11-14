Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1918 — намагаючись заручитись підтримкою Антанти, гетьман Скоропадський проголосив федерацію Української Держави з майбутньою небільшовицькою Росією, що стало приводом до антигетьманського повстання. На засіданні Українського Національного Союзу створена Директорія Української Народної Республіки — тимчасовий революційний орган.
1918 — з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського було засновано Українську Академію наук.
1920 — Уряд УНР залишив Україну та переїхав до Польської республіки.
1925 — У Чехословацькій республіці створено Леґію українських націоналістів.
1939 — Верховна Рада УРСР затвердила Закон про так зване “возз’єднання” (анексію) Західної України з УРСР.
1944 — У Києві відкрився Державний музей українського мистецтва.
1944 — До Середньої Азії з Грузинської РСР депортовано понад 100 тисяч турків-месхетинців.
1963 — потужний підводний вулканічний вибух утворює острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії.
1989 — Верховна Рада СРСР ухвалила Декларацію про визнання незаконними і злочинними репресивні акти проти народів, підданих насильницькому переселенню, та про забезпечення їхніх прав.
1999 — на посаду президента України вдруге обрано Леоніда Кучму.
2005 — Корпорація Boeing оголосила про старт виробництва літака Boeing 747-8.
Яке сьогодні церковне свято:
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам’ять двох братів, святих безсрібників Косми і Даміана, що жили на початку 4-го століття.
Що не можна робити 14 листопада:
- Сьогодні не можна їсти куряче м’ясо.
- Не варто братися за нові справи.
- Не можна важко фізично працювати та займатися рукоділлям.
Прикмети:
- Якщо день теплий, то й зима не буде лютою.
- Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік – неврожайним.
- Якщо випало багато снігу, то готуйтеся до весняного водопілля.
- Якщо річки і озера вкрилися кригою, то потепління чекати не варто.
- Якщо в цей день невеликий мороз, то похолодає нескоро.
Іменини святкують Адріан, Хома, Кузьма і Дем’ян.