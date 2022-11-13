14 листопада з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Водночас в інших областях України відключення наразі не прогнозуються.

У пресслужбі нагадали, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. та зауважили, що енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

У компанії нагадали, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Та закликали не полишати звички свідомо ставитись до споживання електроенергії, не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

В “Укренерго” пояснюють, що обмеження світла введено для зменшення навантаження на мережі та забезпечення сталого балансування енергосистеми.