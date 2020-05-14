У четвер, 14 травня, в Грузії вшановують пам'ять цариці Тамари, в Ізраїлі відзначають День незалежності, а в Україні роблять прогноз щодо врожаю в день Єремії Запашника.

#Букви зібрали факти про ці та інші свята.

Сьогодні в Ізраїлі святкують День незалежності, в Республіці Філіппіни – День Конституції, в Ліберії – День інтеграції, а в Росії – День фрілансера.

Тамароба

14 травня в Грузії вшановують пам’ять благовірної цариці Тамари Багратіоні, яка правила в XII-XIII ст. і сприяла поширенню християнства по всій Грузії, за що була зарахована до лику святих. Саме з правлінням цариці Тамари пов’язаний золотий вік в історії країни. Цікава деталь – за час правління цариці в країні не було жодної страти.

У Грузії це свято називається Тамароба і відзначається з 1917 року як національне свято.

В цей день в усіх церквах відбувається святкова служба, в тому числі і в Дідубійській церкві Пресвятої Богородиці в Тбілісі, де свого часу вінчалася цариця Тамара.

До того ж, ім’я Тамара в Грузії вважається одним з найпопулярніших, поряд з такими жіночими іменами, як Маріам і Ніно.

Церковні свята 14 травня

У цей день православна церква вшановує пам’ять преподобного Пафнутія Боровського, преподобного Герасима Болдинського. Також шанують ікони Божої Матері “Несподівана Радість”, Царевококшайської (Мироносицької), Андроніковської.

У народі 14 травня відзначається день Єремії Запашника. Це час активної виснажливої ​​роботи по оранці і засіву полів. Селяни просили допомоги святого і вірили, що сам пророк Єремія допомагає тим, хто молиться йому.

Єремія – другий із чотирьох найбільших пророків, про яких згадується в Старому Заповіті. Історія пророка вважається однією з найбільш неоднозначних і складних. Наприклад, відповідно до одного зі своїх же пророцтв, він вдягнув на шию дерев’яне, а після і залізне ярмо, як символ майбутнього рабства народу юдейського. Пророка вбили його ж земляки. Це сталося після того, як він проголосив пророче слово про вавилонське полонення євреїв.

Прикмети на Єремії Запашника

У давнину в цей день вранці ходили до церкви, служили молебень святому Єремії, а потім вже відправлялися сіяти. Виходячи в поле, засівальників кланялися і молилися на три сторони (крім північної), на кожну сторону кидали по жмені жита, а потім вже засівали. Чоловіки сіяли жито, а жінки – овес, ярі та горох.

Приблизно в цей час плотва метає ікру. Терміни посіву визначали і в залежності від поведінки риби. Якщо під час нересту плотва тільки на чотири дні залишається разом, а потім розходиться, то сіяти треба раніше. Якщо ж риба в період нересту залишається разом на тиждень і більше, то сіяти краще пізніше.

За звичаєм, з цього дня починалися найважчі і виснажливі роботи, які були важливі для людей, які працюють на землі.

У цей день наші пращури особливо просили Божої допомоги і захисту від негативних природних явищ, які могли перешкодити отримати багатий врожай.

Ясний день на Єремії – на збирання врожаю теж буде гарна погода.

На схід сонця небо чисте – літо буде спекотним.

Якщо погода зіпсувалася – зима буде суворою.

На Єремії мурахи неспокійні – в наступному місяці будуть дощі.

З вечора роса впала – до ясного дня.

Якщо ялинові шишки рано і швидко поширилися, то з посівом не варто зволікати.

Сон з 13 на 14 травня скоро виповниться, тільки розповідати про нього ніхто не міг.

Сновидіння, побачене вдень 14 травня, збудеться тоді, коли ви зовсім про нього забудете.

На Єремії не можна нічого давати в борг, інакше буде поганий урожай, а також можливі невдачі в родині.

14 травня: цей день в історії

1796 – англійський хірург Едвард Дженнер зробив перше успішне щеплення від оспи – восьмирічному Джеймсу Фиппсу.

1835 – видана “Казка про рибака і рибку” О. Пушкіна.

1853 – в США запатентували згущене молоко.

1872 – канцлер Німеччини Отто фон Бісмарк проголосив кампанію “Культуркампф”, метою якої була боротьба з католиками.

1878 – в США запатентовано назву “вазелін” як торговий знак. Цей засіб винайшов емігрант до Америки англієць Роберт Чезбро.

1900 – в Парижі відкрилися II Олімпійські ігри. У них вперше взяли участь жінки. Першою чемпіонкою стала англійка Шарлотта Купер.

1948 – підписано Декларацію незалежності Ізраїлю і створено Державу Ізраїль.

1955 – підписано Варшавський договір про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу соціалістичних країн.

1975 – київське “Динамо” вперше виграло Кубок кубків УЄФА.

1986 – в телезверненні генсек Михайло Горбачов відкинув серйозність наслідків чорнобильської аварії.

Іменинники 14 травня

1265 – Данте Аліг’єрі, італійський поет епохи Відродження.

1316 – Карл IV, німецький король, імператор Священної Римської імперії.

1627 – Петро Дорошенко, український гетьман.

1871 – Василь Стефаник, український письменник.

1944 – Джордж Лукас, американський режисер, продюсер, сценарист, який подарував світу “Зоряні війни”.

1952 – Роберт Земекіс, американський кінорежисер і продюсер, який зняв “Назад в майбутнє”.

1969 – Кейт Бланшетт, австралійська кіноактриса.

1975 – Святослав Вакарчук, український політик, музикант, лідер групи “Океан Ельзи”.

1984 – Марк Цукерберг, засновник і генеральний директор соцмережі Facebook.

У цей день привітання з днем янгола приймають Герасим, Юхим, Єремія, Гнат, Макар, Ніна, Пафнутій, Тамара.