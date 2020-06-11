14 приміських поїздів в Київській області відновлюють рух після паузи через карантин.

Про це повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”.

Уточнюється, що приміські електрички ніжинського, фастівського і яготинського напрямків знову почнуть курсувати вже з 15 червня.

Після карантину поновлюється сполучення на наступних маршрутах потягів:

№6202 / 6008 Козятин – Фастів – Київ;

№7032 Фастів – Київ;

№6070 Тарасівка – Київ;

№6014 Фастів – Київ;

№6029 Київ – Фастів;

№6027 / 6213 Київ – Фастів – Козятин;

№6035 Київ – Фастів;

№6023 / 6211 Київ – Фастів – Козятин;

№6902 Київ – Ніжин;

№6915 Ніжин – Київ;

№6930 Київ – Ніжин;

№6929 Ніжин – Київ;

№6880 Київ – Яготин;

№6809 Яготин – Дарниця.