Про це повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”.
Уточнюється, що приміські електрички ніжинського, фастівського і яготинського напрямків знову почнуть курсувати вже з 15 червня.
Після карантину поновлюється сполучення на наступних маршрутах потягів:
№6202 / 6008 Козятин – Фастів – Київ;
№7032 Фастів – Київ;
№6070 Тарасівка – Київ;
№6014 Фастів – Київ;
№6029 Київ – Фастів;
№6027 / 6213 Київ – Фастів – Козятин;
№6035 Київ – Фастів;
№6023 / 6211 Київ – Фастів – Козятин;
№6902 Київ – Ніжин;
№6915 Ніжин – Київ;
№6930 Київ – Ніжин;
№6929 Ніжин – Київ;
№6880 Київ – Яготин;
№6809 Яготин – Дарниця.
- Криклій назвав області, в яких дозволили відновити залізничне сполучення.