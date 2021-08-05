Про це повідомляє BBC.
Хунчань здобула перемогу з результатом 466,20 балів.
На другому місці в цій же категорії інша представниця Китаю – 15-річна Чень Юйсі (425,40). Третьою стала австралійка Мелісса Ву (371,40).
Результат 14-річної китаянки став світовим рекордом.
Sensational from #CHN's Quan Hongchan!
The 14-year-old receives two perfect 10 scores as she wins gold in the women's 10m platform #Diving.@fina1908 pic.twitter.com/1Y0badJv60
— Olympics (@Olympics) August 5, 2021
Це четверте золото Китаю на Олімпіаді в категорії стрибків у воду серед жінок.
- 24 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль в Токіо. Наступного дня ще одну “бронзу” збірній України приніс фехтувальник Ігор Рейзлін.
- Згодом третю бронзову нагороду завоювали Олена Костевич та Олег Омельчук (у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів).
- Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді, а згодом – срібну нагороду в плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем (це перше “срібло” для збірної України в Токіо).
- 31 липня українська тенісистка Еліна Світоліна здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Це перша олімпійська медаль для українського тенісу.
- 22-річна українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
- Український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо.