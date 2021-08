Про це повідомляє BBC.

Хунчань здобула перемогу з результатом 466,20 балів.

На другому місці в цій же категорії інша представниця Китаю – 15-річна Чень Юйсі (425,40). Третьою стала австралійка Мелісса Ву (371,40).

Результат 14-річної китаянки став світовим рекордом.

Sensational from #CHN's Quan Hongchan!

The 14-year-old receives two perfect 10 scores as she wins gold in the women's 10m platform #Diving.@fina1908 pic.twitter.com/1Y0badJv60

— Olympics (@Olympics) August 5, 2021