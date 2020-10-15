Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп.
“На щастя, він сильний підліток, у нього не проявилися симптоми”, – написала Меланія.
Вона стверджує, що у Беррона діагностували коронавірус вже після того, як стало відомо про зараження у неї самої і Дональда Трампа.
“В якійсь мірі я була рада, що всі ми пройшли через це одночасно, тому що могли піклуватися один про одного і провести час разом”, – зазначила вона.
Також вона повідомила, що через якийсь час Беррон здав ще один тест на коронавірус і він був негативним.
Що стосується самої першої леді, то вона розповіла, що перенесла коронавірус складніше, ніж її чоловік. Вона відчувала ломоту в тілі, у неї був кашель і головний біль, велику частину часу вона відчувала себе втомленою. Щоб вилікуватися – Меланія приймала вітаміни і стежила за харчуванням.
Наразі вона здорова. Останній тест був негативним.
Зазначимо, що 2 жовтня, коли стало відомо про зараження Дональда і Меланії Трамп, спікер першої леді Стефані Грішем стверджувала, що у Беррона Трампа немає COVID-19.
- Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 6 жовтня повідомлялося, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування. Зазначалося, що, попри коронавірус, він повернеться до публічних заходів у суботу, 10 жовтня.
- 11 жовтня Дональд Трамп вперше після діагностування у нього COVID-19 та госпіталізації з’явився на публіці.
- 10 жовтня лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що голова Білого дому перехворів і більше не заразний.