Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп.

“На щастя, він сильний підліток, у нього не проявилися симптоми”, – написала Меланія.

Вона стверджує, що у Беррона діагностували коронавірус вже після того, як стало відомо про зараження у неї самої і Дональда Трампа.

“В якійсь мірі я була рада, що всі ми пройшли через це одночасно, тому що могли піклуватися один про одного і провести час разом”, – зазначила вона.

Також вона повідомила, що через якийсь час Беррон здав ще один тест на коронавірус і він був негативним.

Що стосується самої першої леді, то вона розповіла, що перенесла коронавірус складніше, ніж її чоловік. Вона відчувала ломоту в тілі, у неї був кашель і головний біль, велику частину часу вона відчувала себе втомленою. Щоб вилікуватися – Меланія приймала вітаміни і стежила за харчуванням.

Наразі вона здорова. Останній тест був негативним.

Зазначимо, що 2 жовтня, коли стало відомо про зараження Дональда і Меланії Трамп, спікер першої леді Стефані Грішем стверджувала, що у Беррона Трампа немає COVID-19.