#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
В Ірані 14 серпня відзначають День ісламського опору, в Пакистані – День незалежності, а в Португалії – День народження португальської кориди.
Цей день в історії:
1385 – великий князь литовський Ягайло уклав Кревську унію з Польщею про об’єднання земель.
1457 – в Майнці надрукований Псалтир – перша книга, на якій вказані імена видавців.
1619 – у Вірджинії прийняті перші в Північній Америці закони проти пияцтва – заборонено вирощувати виноград.
1775 – за царським велінням ліквідовано Запорізьку Січ.
1834 – в Англії введені робітні будинки для бідняків.
1848 – в Канаді скасовано положення, за яким англійська визнавалася єдиною державною мовою.
1877 – законом вперше обмежений відстріл канадських бізонів з поїздів.
1888 – американський інженер Олівер Шелленбергер патентує електричний лічильник.
1893 – поліцейський префект Парижа Луї Лепін вручає перші водійські права залишився невідомим для історії автомобілісту.
1908 – в Фолкстоні (Англія) проведено перший міжнародний конкурс краси.
1914 – у Львові створено Головну Українську Раду.
1935 – в США введена система соціального страхування (допомоги безробітним).
1936 – вперше на Олімпійських іграх представлений баскетбол.
1947 – Пакистан став незалежною державою.
1952 – французький економіст А. Сови першим використовував вираз “Третій світ” щодо країн, що розвиваються.
У 1992 розпочався грузино-абхазький конфлікт.
1994 – телескоп Хаббл сфотографував кільця Урана.
Релігійне свято:
У цей день православні християни згадують про семи мучеників Маккавеїв, матері їх мучениці Соломонії і вчителя їх мученика Єлеазара.
Також в цей день церква святкує Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього.
Прикмети погоди:
- Якщо кульбаби все ще цвітуть – осінь буде теплою.
- Якщо уже відцвіли троянди – холоди скоро настануть.
- Якою була погода на Маковея – такий буде 28 серпня.
- Вітер на вулиці – зима буде холодною і сніжною.
Що сьогодні не можна робити:
- Їсти продукти тваринного походження (сьогодні – початок посту).
- Голосно розмовляти, сваритися і з’ясовувати відносини.
- Займатися прибиранням або важкою роботою.
Іменини сьогодні відмічають: Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій, Федір.
- 13 серпня у світі відзначають Міжнародний день шульги. За церковним календарем 13 серпня — день пам’яті праведного Єводкима Каппадокіяніна.