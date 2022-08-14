В неділю, 14 серпня, у світі відмічають Перший Спас — Маковея. Це свято ще називають Медовим, або Спасом на воді. Також у цей день святкують Міжнародний день ящірки.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

В Ірані 14 серпня відзначають День ісламського опору, в Пакистані – День незалежності, а в Португалії – День народження португальської кориди.

Цей день в історії:

1385 – великий князь литовський Ягайло уклав Кревську унію з Польщею про об’єднання земель.

1457 – в Майнці надрукований Псалтир – перша книга, на якій вказані імена видавців.

1619 – у Вірджинії прийняті перші в Північній Америці закони проти пияцтва – заборонено вирощувати виноград.

1775 – за царським велінням ліквідовано Запорізьку Січ.

1834 – в Англії введені робітні будинки для бідняків.

1848 – в Канаді скасовано положення, за яким англійська визнавалася єдиною державною мовою.

1877 – законом вперше обмежений відстріл канадських бізонів з поїздів.

1888 – американський інженер Олівер Шелленбергер патентує електричний лічильник.

1893 – поліцейський префект Парижа Луї Лепін вручає перші водійські права залишився невідомим для історії автомобілісту.

1908 – в Фолкстоні (Англія) проведено перший міжнародний конкурс краси.

1914 – у Львові створено Головну Українську Раду.

1935 – в США введена система соціального страхування (допомоги безробітним).

1936 – вперше на Олімпійських іграх представлений баскетбол.

1947 – Пакистан став незалежною державою.

1952 – французький економіст А. Сови першим використовував вираз “Третій світ” щодо країн, що розвиваються.

У 1992 розпочався грузино-абхазький конфлікт.

1994 – телескоп Хаббл сфотографував кільця Урана.

Релігійне свято:

У цей день православні християни згадують про семи мучеників Маккавеїв, матері їх мучениці Соломонії і вчителя їх мученика Єлеазара.

Також в цей день церква святкує Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього.

Прикмети погоди:

Якщо кульбаби все ще цвітуть – осінь буде теплою.

Якщо уже відцвіли троянди – холоди скоро настануть.

Якою була погода на Маковея – такий буде 28 серпня.

Вітер на вулиці – зима буде холодною і сніжною.

Що сьогодні не можна робити:

Їсти продукти тваринного походження (сьогодні – початок посту).

Голосно розмовляти, сваритися і з’ясовувати відносини.

Займатися прибиранням або важкою роботою.

Іменини сьогодні відмічають: Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій, Федір.