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Міжнародний день матері. День присвячений вшануванню матерів і бабусь, чи жінок, які їх замінювали. Свято бере свій початок у США, де воно було створене ще 1908 року. З тих пір святкування набуло широкої популярності в усьому світі. Традиційно діти дарують своїм матерям подарунки, теплі слова привітань, квіти. В Україні є свій День матері, який щорічно припадає на другу неділю травня. 2023 року це також 14 травня. Свято на території нашої країни було створене 1928 року, хоча перше святкування відбулося у канадській діаспорі.

День поширення інформації про травми спинного мозку. Вони можуть бути спричиненими різними факторами, в тому числі і нещасними випадками, генетичними розладами, різноманітними хворобами. Такі травми можуть серйозно вплинути на якість життя людини і спричинити когнітивні, сенсорні, фізичні порушення.

День народження вазеліну. Саме цього дня 1878 року американський хімік Роберт Чезбро отримав патент на свій винахід і заснував торгову марку. Першими на липучу речовину, яка утворюється під час видобування нафти, звернули увагу саме американці. Вони помітили її пом’якшувальні властивості. Ця мазь допомагає швидко справитися з опіками, пораненнями, запаленнями, сухістю шкіри.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Бенін – День матері

Малаві – День народження Гастингса Банди або День Камуз

Ліберія – День національної єдності

Грузія – Тамароба або День пам’яті Цариці Тамари

США – Національний день булочки і День повітряних бісквітів з пахтою

Ізраїль – День незалежності

Україна – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Цього дня у світі:

1796 — британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику.

1811 — Парагвай здобув незалежність від Іспанії.

1853 — у США запатентували згущене молоко.

1900 — у Парижі відкрили II Олімпійські ігри.

1915 — після 9 місяців російської окупації австро-угорські війська вступили в Дрогобич (Галичина).

1940 — Голландія капітулювала перед вермахтом у перший рік Другої світової війни.

1948 — у Тель-Авіві прем’єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю; ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю.

1955 — у Варшаві підписали договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об’єднане командування збройними силами.

1975 — футболісти “Динамо” (Київ) уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.

Яке сьогодні церковне свято:

14 травня в церковному календарі – день пам’яті пророка Єремії. У віці 15 років юнак дізнався про те, що за пророцтвом йому судилося служити Господу. Спочатку юнак противився цьому, кажучи, що надто молодий і не вміє використовувати красне слівце. Але Бог пообіцяв, що завжди буде поруч. З того часу Єремія пророкував 23 роки і навіть написав кілька книг.

Прикмети:

Ясна погода, значить така ж буде і під час прибирання хліба.

Мурахи почали метушитися в мурашнику — чекайте на дощову погоду протягом всього місяця.

На сході сонця на небі немає ані хмаринки — буде спекотно влітку.

Похмурий день вказує на морозну зиму.

Традиції:

У народі 14 травня називали Веремії. Від цього дня починали проводжати весну. А ще починалися найбільш виснажливі роботи на полях і в городі. Обов’язково дотримувалися правила: нічого не давали в борг того дня, коли щось сіяли чи садили на городі. Вірили, що інакше урожай просто не виросте.

Іменини сьогодні святкують:

Єремій, Макар, Гнат, Тамара, Ніна.