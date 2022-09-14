14 вересня між Вірменією та Азербайджаном спалахнули нові зіткнення. Напередодні внаслідок військового конфлікту на кордоні двох держав загинула майже сотня солдатів з обох сторін.

Про це повідомляє Reuters.

Щонайменше 49 вірменських і 50 азербайджанських солдатів були вбиті у вівторок, 13 вересня, уздовж спільного кордону Вірменії та Азербайджану. Уряди двох країн взаємно звинувачували один одного в обстрілах. Після цього президент РФ Володимир Путін закликав обидві сторони припинити бойові дії.

Однак вже 14 вересня між Вірменією та Азербайджаном спалахнули нові зіткнення. Зокрема міністерство оборони Вірменії звинуватило Азербайджан в артилерійському та стрілецькому обстрілі своєї території.

Своєю чергою Азербайджан звинуватив Вірменію, яка перебуває у військовому союзі з Росією і де розташована російська військова база, у обстрілі підрозділів своєї армії з мінометів і артилерії. Зазначається, що двоє мирних жителів отримали поранення після початку зіткнень.

“Зараз наші позиції періодично обстрілюють. Наші підрозділи вживають необхідних заходів реагування”, – повідомили в міноборони Азербайджану

13 вересня Вірменія заявила, що Азербайджан завдав удару глибоко всередині її території, вразивши курортне місто Джермук. Водночас Вірменія заперечувала, що обстрілювала територію Азербайджану та повідомила, що до полудня 14 вересня бої, в основному, припинились.

Відновлення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном викликало занепокоєння у міжнародної спільноти. Зокрема Росія, Сполучені Штати, Франція та Європейський Союз вже закликали сторони конфлікту до стриманості та дипломатичного розв’язання питання.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок заявив, що Росія може або сприяти подальшому загостренню конфлікту, або застосувати свій влив для його заспокоєння.

Блінкен також провів окремі телефонні розмови з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, щоб закликати до припинення вогню, і, зокрема, висловив стурбованість обстрілами у не прикордонних районах Вірменії.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час розмови зі своїми колегами з обох країн також закликала “припинити удари по території Вірменії”.

Спеціальний представник ЄС Тойво Клаар мав відвідати південний Кавказ 14 вересня для сприяння діалогу.

Очолювана Москвою Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ), куди Вірменія звернулася після спалаху сутичок, направила делегацію для оцінки ситуації на кордоні.

Вірменія та Азербайджан десятиліттями воюють за Нагірний Карабах, гірський анклав, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але який до 2020 року повністю заселяли та контролювали етнічні вірмени за підтримки Єревана.

У шеститижневій війні 2021 року Азербайджан домігся значних територій у Нагірному Карабасі та навколо нього.

Відтоді періодично спалахували сутички, попри припинення вогню за посередництва Росії та обережні кроки з обох сторін щодо реалізації мирного врегулювання.