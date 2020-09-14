У цей день світ відзначає День слухання шерехів і Міжнародний день "Почастуєте священика пивом".

Про це розповідають #Букви.

У США – День розфарбовування, День поїдання великої сендвіча, День пончика з кремовою начинкою, День державного кімн, в Непалі – День дітей, в Німеччині – День німецької мови, на Кіпрі – Воздвиження Хреста Господнього, в Румунії – День інженера, в Індії – день хінді, в Нікарагуа – день битви при Сан-Хасінто.

Пам’ятні дати 14 вересня

1052 — Володимир побудував в Новгороді Софійський собор.

1752 – Британія і її колонії перейшли на григоріанський календар.

1812 — французька армія Наполеона ввійшла до Москви, залишеної за наказом головнокомандувача Кутузова.

1886 – американець Джордж Андерсон запатентував стрічку для друкарської машинки.

1939 — у США авіаконструктор Ігор Сікорський підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.

1995 — у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні преподобного Симеона Стовпника, а також початок індикту – церковного новоліття, або просто кажучи – нового року. На церковне новоліття було прийнято дякувати Богові за щедрий урожай та просити Його благословення на рік наступний.

Що не можна робити 14 вересня

У цей день не можна сваритися, лихословити, обговорювати й засуджувати людей.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Краще не планувати на 14 вересня переїзд.

Народні прикмети на 14 вересня

На Семена ясно – осінь буде погожою і теплою.

На Семенів день вітер із півдня – буде зима тепла.

Якщо гуси відлітають на Семена – чекай ранньої зими.

На Семена багато павутини – осінь буде довга та ясна.

Іменинни сьогодні у Семена, Тетяни, Наталі і Марфи.