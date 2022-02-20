Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.

18 лютого зафіксували пориви майже 200 км/год. Мільйони будинків і підприємств втратили електроенергію по всій Європі, а транспортні мережі залишилися в безладу.

Нідерландська берегова охорона заявила, що намагається знайти 26 порожніх контейнерів, загублених у Північному морі. 

Фото: ВВС

Декілька загиблих постраждали від падіння дерев: четверо в Нідерландах, двоє в Польщі після того, як дерева впали на їхні автомобілі, і чоловік у віці 60 років в графстві Вексфорд, Республіка Ірландія.

Фото: ВВС

Ще двоє загинули в Німеччині і три людини загинули на дорогах в Англії. Двоє людей загинули в Бельгії, в тому числі чоловіка вдарила по голові сонячна панель, яка злетіла з будівлі в Генті.

Фото: ВВС

В інших місцях Нідерландів у Гаазі були зірвані частини даху стадіону футбольної команди ADO Den Haag і скасовані швидкісні потяги до Бельгії, Франції та Великої Британії.

Фото: ВВС

У Німеччині залізничний оператор Deutsche Bahn заявив, що “понад 1000 км” залізничної колії було пошкоджено штормом. У Польщі мільйони споживачів лишилися без електроенергії.

Пороми через Ла-Манш, найжвавішу судноплавну лінію у світі, були припинені, перш ніж англійський порт Дувр знову відкрився в п’ятницю вдень. В аеропортах Хітроу та Схіпхол було скасовано сотні рейсів.