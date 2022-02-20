Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.
18 лютого зафіксували пориви майже 200 км/год. Мільйони будинків і підприємств втратили електроенергію по всій Європі, а транспортні мережі залишилися в безладу.
Нідерландська берегова охорона заявила, що намагається знайти 26 порожніх контейнерів, загублених у Північному морі.
Декілька загиблих постраждали від падіння дерев: четверо в Нідерландах, двоє в Польщі після того, як дерева впали на їхні автомобілі, і чоловік у віці 60 років в графстві Вексфорд, Республіка Ірландія.
Ще двоє загинули в Німеччині і три людини загинули на дорогах в Англії. Двоє людей загинули в Бельгії, в тому числі чоловіка вдарила по голові сонячна панель, яка злетіла з будівлі в Генті.
В інших місцях Нідерландів у Гаазі були зірвані частини даху стадіону футбольної команди ADO Den Haag і скасовані швидкісні потяги до Бельгії, Франції та Великої Британії.
У Німеччині залізничний оператор Deutsche Bahn заявив, що “понад 1000 км” залізничної колії було пошкоджено штормом. У Польщі мільйони споживачів лишилися без електроенергії.
Пороми через Ла-Манш, найжвавішу судноплавну лінію у світі, були припинені, перш ніж англійський порт Дувр знову відкрився в п’ятницю вдень. В аеропортах Хітроу та Схіпхол було скасовано сотні рейсів.
- Нагадаємо, у Петрополісі, що на південному сході Бразилії, сильні повені спричинили грязьові потоки — селі, що забрали життя щонайменше 117 осіб, зокрема і дітей.
- Раніше у бразильському штаті Мінас-Жерайс на чотири човни впав масивний камінь, у результаті чого щонайменше семеро людей загинули і близько 30 отримали поранення.