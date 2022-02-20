Шторм “Юніс” – один із найпотужніших за останні десятиліття. Він завдав шкоди інфраструктурі, лишив сотні тисяч будинків без світла та через нього загинуло щонайменше 14 осіб.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.

18 лютого зафіксували пориви майже 200 км/год. Мільйони будинків і підприємств втратили електроенергію по всій Європі, а транспортні мережі залишилися в безладу.

Нідерландська берегова охорона заявила, що намагається знайти 26 порожніх контейнерів, загублених у Північному морі.

Декілька загиблих постраждали від падіння дерев: четверо в Нідерландах, двоє в Польщі після того, як дерева впали на їхні автомобілі, і чоловік у віці 60 років в графстві Вексфорд, Республіка Ірландія.

Ще двоє загинули в Німеччині і три людини загинули на дорогах в Англії. Двоє людей загинули в Бельгії, в тому числі чоловіка вдарила по голові сонячна панель, яка злетіла з будівлі в Генті.

В інших місцях Нідерландів у Гаазі були зірвані частини даху стадіону футбольної команди ADO Den Haag і скасовані швидкісні потяги до Бельгії, Франції та Великої Британії.

У Німеччині залізничний оператор Deutsche Bahn заявив, що “понад 1000 км” залізничної колії було пошкоджено штормом. У Польщі мільйони споживачів лишилися без електроенергії.

Пороми через Ла-Манш, найжвавішу судноплавну лінію у світі, були припинені, перш ніж англійський порт Дувр знову відкрився в п’ятницю вдень. В аеропортах Хітроу та Схіпхол було скасовано сотні рейсів.