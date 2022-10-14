Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Його святкують у день Покрови Пресвятої Богородиці водночас із Днем Українського козацтва та Днем заснування УПА. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.

Про це повідомляють #Букви.

Започатковано свято 14 жовтня 2014 року указом п’ятого президента України Петра Порошенка. 14 жовтня обрали не випадково, адже цього дня святкують важливе християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а з 1999 року за указом президента Леоніда Кучми ще й День українського козацтва. також 14 жовтня є Днем створення Української повстанської армії (УПА).

З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. Саме на свято Покрови в Україні відбувалася Велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтву жити далі. Образ козака як українського лицаря і захисника рідної землі близький кожному українцю.

Особливо шанували Богородицю-Покрову запорізькі козаки. Вони мали на Січі церкву на її честь, а також ікону її Покрова. Ідучи в похід на ворога, козаки відправляли молебень до своєї Покровительки. Повернувшись щасливо з походу, складали їй подяку.

Потреба у загальнодержавному святі про захисників України особливо гостро постала після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Сотні полеглих бійців за Україну потребували гідного вшанування з боку суспільства й держави.

П’ятий президент України Петро Порошенко встановив щорічно 14 жовтня відзначати День захисника України та скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, знаного за часів СРСР як “День радянської армії і Військово-морського флоту”.

Спершу свято було назване як “День захисника України”, однак у липня 2021 року Верховна рада України перейменувала його на “День захисників та захисниць України”.

У День захисників та захисниць України ми вшановуємо сучасних захисників України та героїв різних епох нашої історії. Це день, коли необхідно згадати загиблих вояків і подякувати всім громадянам, які присвятили життя захисту Української держави.