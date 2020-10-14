У середу, 14 жовтня, в Україні відзначають свято державного значення - День захисника. З 2015 року в цей день в українців офіційний вихідний.

#Букви розповідають історію свята.

День захисника України пов’язаний з православним святом, яке було важливим для українських козаків – Покровом Пресвятої Богородиці.

У 1999 році указом президента України Леоніда Кучми було встановлено “День українського козацтва”, що відзначається щорічно в день свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Вперше про бажання перенести святкування Дня Захисника Вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня заявив президент України Петро Порошенко під час свого виступу 24 серпня 2014 року на День Незалежності України.

“У багатому подвигами літописі українського воїнства безліч битв і дат, гідних стати Днем захисника Вітчизни. Я підкреслюю, Україна ніколи більше не буде святкувати це свято по військово-історичному календарю сусідньої країни. Ми будемо вшановувати захисників своєї Вітчизни, а не чужої!”, – заявляв Порошенко.

Його ініціативу підтримали в Українському інституті національної пам’яті.

Також, 14 жовтня називається українськими націоналістами днем ​​заснування Української повстанської армії (УПА) – військово-політичного підрозділу Організації українських націоналістів (ОУН).

5 березня 2015 року Верховна Рада України оголосила 14 жовтня вихідним днем.

10 жовтня 2015 року були внесені зміни в указ президента України від 23 серпня 2004 року “Про День Державного Прапора України”. Список державних свят, під час яких органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям і об’єднанням громадян пропонується встановлювати (вивішувати) Державний Прапор України, доповнений Днем захисника України.

12 жовтня 2015 року Національний банк України ввів в обіг 50 тис. пам’ятних монет “День захисника України” номіналом 5 гривень.

Українських захисників привітав командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Також привітання захисникам адресував п’ятий президент країни Петро Порошенко.